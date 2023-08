Napoli beffato, accordo UFFICIALE: “Addio Italia”

Brutte notizie per la formazione azzurra che si lascia sfuggire il forte difensore centrale

Prosegue senza ancora esiti positivi la ricerca da parte del Napoli di un erede di Kim Min-jae per la difesa. Dall’arrivo di Rudi Garcia in panchina al posto di Luciano Spalletti sono stati sondati numerosi profili per completare il reparto arretrato degli azzurri, ma ad oggi non sono ancora state ancora portate a termine operazioni ufficiali.

Un annuncio che esclude dalla corsa un obiettivo molto forte degli azzurri, è stato però diffuso dal Lens nei confronti di Kevin Danso. Il centrale austriaco ha infatti rinnovato ufficialmente il suo contratto con il club francese, estendendo il suo accordo sino al giugno 2027. Per il Napoli, che vede praticamente sfumare un’alternativa tra quelle valutate sul mercato, oltre al danno anche la beffa.

Il Lens non si è infatti limitato ad annunciare il nuovo accordo con il difensore austriaco, bensì ha realizzato un video con il quale ha perso in giro lo stesso Napoli (definito (Cortegiano del sud Italia’) per non essere riuscito a portare a termine l’acquisto di Danso, lasciando un messaggio inequivocabile all’indirizzo del club partenopeo: “Quando ha già trovato la scarpa giusta.. Danso non andrà agli italiani”