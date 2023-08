Juve-Real, altro che amichevole: rissa sfiorata in campo. Cos’è successo

Scintille in campo durante l’amichevole tra Juventus e Real Madrid, protagonisti Gatti e Rudiger. Cos’è successo nella notte

Si è conclusa nella notte la tournée americana della Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, ad Orlando, hanno battuto il Real Madrid di Carlo Ancelotti per 3-1.

La sblocca subito Kean dopo circa un minuto su un facile tap-in dopo il palo colpito da McKennie. Al 20′ arriva anche il raddoppio della Juve sull’asse americano: Chiesa imbuca per McKennie che confeziona l’assist per Weah. Il neo acquisto realizza il suo primo gol in bianconero. Ad accorciare le distanze è Vinicius con una rete delle sue, nel finale la chiude l’uomo mercato Dusan Vlahovic, che mostra la maglia numero 9.

In mezzo, però, non sono mancate le scintille. A metà ripresa, infatti, si è sfiorata la rissa tra Gatti e Rudiger. Il difensore tedesco ex Roma è corso a muso duro contro il bianconero dopo un fallo (con ammonizione) su Vinicius per un braccio troppo largo. Quasi faccia a faccia tra i due, con urla e spintoni di Rudiger e Gatti che non si è tirato indietro. La situazione è poi rientrata nel giro di qualche minuto.