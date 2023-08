Giuntoli mette la freccia: trenta milioni e affare chiuso

La Juventus lavora alla nuova rosa con Giuntoli che cerca rinforzi anche per la difesa: con trenta milioni di euro l’affare si può chiudere

La Juventus guarda al futuro e prova a costruire una squadra in grado di rinverdire i fasti del passato. I bianconeri, dopo due stagioni di magra, vogliono tornare a vincere e per farlo Cristiano Giuntoli è al lavoro.

Il nuovo Football Director del club piemontese ha il compito di cedere i calciatori che non rientrano più nei piani di Allegri e far arrivare chi può elevare la qualità della rosa juventina. Servono nuovi innesti un po’ in tutti i reparti, a cominciare dalla difesa dove Bonucci è stato messo ai margini e potrebbe andare via nelle prossime settimane di mercato.

Proprio per la retroguardia arrivano notizie circa la possibilità di un colpo da chiudere proveniente dalla Francia. Il nome è una vecchia conoscenza della Juventus: Jean-Clair Todibo. L’ex Barcellona si è rilanciato al Nizza ed ora diversi club sono sulle sue tracce, compreso quello bianconero.

Calciomercato Juventus, trenta milioni per Todibo

Stando a quanto riferiscono da qualche giorno in Francia, infatti, Giuntoli sarebbe interessato al centrale francese e avrebbe già avuto contatti con la società transalpina per chiedere informazioni sulla possibilità di portare il calciatore in Italia.

Il Nizza non è intenzionato a cedere Todibo, ma una trattativa potrebbe aprirsi per non meno di trenta milioni di euro. Resta da vedere se la Juventus proverà l’affondo nei prossimi giorni e virerà su altri obiettivi. Il 24enne è stato accostato anche al Napoli, ma ora sono i bianconeri a pensare in maniera concreta a lui.