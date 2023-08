Bomba dalla Premier, Vlahovic-Lukaku: scambio saltato e nuova squadra per Dusan

Dall’Inghilterra l’ennesima indiscrezione che rischia di stravolgere i piani della Juventus per l’attacco: c’entra un ex

È senza dubbio il calciomercato degli attaccanti, in Italia come all’estero. Lo è probabilmente quasi tutti gli anni, ma stavolta in particolar modo. Praticamente tutte le big italiane hanno acquisto o devono acquistare un centravanti. Il Milan non ha preso punte, ma di attaccanti ha fatto il pieno da Pulisic a Chukwueze, l’Inter ha ingaggiato Thuram e punta Scamacca, la Roma sta chiudendo per Marcos Leonardo e la Lazio ha già accolto Castellanos. Poi c’è la Juventus, con Allegri che aspetta a braccia aperte Romelu Lukaku.

I bianconeri devono però trovare l’accordo col Chelsea sul conguaglio da abbinare al belga per lasciar andare Dusan Vlahovic. Il Napoli, invece, alla fine sta blindando Osimhen anche se non sarà facile chiudere l’accordo. E anche all’estero c’è chi cerca dei bomber affidabili su cui investire. Così è stato per lo United che ha preso Hojlund, il Chelsea che ha acquistato Jackson e ora tratta Vlahovic. Ma anche il Bayern Monaco che sta provando a strappare Harry Kane al Tottenham. I colloqui tra i club non hanno ancora prodotto un’intesa, in Inghilterra parlano di distanze importanti, addirittura 75 milioni di sterline offerti a fronte di 100 richiesti. Il fuoriclasse inglese ha un solo anno di contratto rimasto, i bavaresi speravano in uno sconto maggiore ma gli Spurs sembrano irremovibili. E il Bayern pensa ora a una nuova offerta, di circa 85 milioni di sterline. Nel frattempo il Tottenham sta vagliando ovviamente i possibili sostituti e in Inghilterra rilanciano una possibilità che farebbe saltare inevitabilmente il banco Juve.

Il Tottenham si prepara a perdere Kane e punta Vlahovic

Il giornalista di ‘talkSPORT’ Alex Crook ha parlato a ‘GiveMeSport’ a proposito degli obiettivi dei londinesi: “Penso che Dusan Vlahovic, se Fabio Paratici è ancora coinvolto e penso che sia in qualche modo, potrebbe essere una possibilità”. Il serbo potrebbe entrare nel mirino del Tottenham, che cedendo Kane avrebbe risorse in abbondanza per dargli l’assalto e strapparlo ai rivali del Chelsea.

Con la figura di Paratici, che nel frattempo si è dimesso ma secondo alcuni resta in orbita societaria per il mercato, sulla carta influente sulla trattativa. Poi resterebbe da valutare se la Juve andrebbe comunque su Lukaku anche senza scambio col Chelsea e come cambierebbero le condizioni. Insomma, potenzialmente lo scenario dipinto dal giornalista inglese rischierebbe di mutare drasticamente le carte in tavola. Gli altri nomi nei sogni degli Spurs sono Osimhen, irraggiungibile economicamente, e Lautaro Martinez. L’argentino comunque costerebbe almeno 70 milioni di sterline e in ogni caso vuole restare all’Inter. Con il Tottenham che tra le altre cose non giocherà la Champions e ha meno appeal. Vlahovic in questo senso è “l’obiettivo più raggiungibile”, anche se le cifre sono comunque alte. Ora tocca al presidente Levy decidere.