Vlahovic vs Allegri, tifosi già schierati: cosa sta succedendo

TIfosi già schierati sul possibile scambio Vlahovic-Lukaku: ecco le reazioni dopo l’indizio social del serbo

Nelle ultime ore Dusan Vlahovic ha lasciato un indizio social dopo la riapertura della trattativa tra Juventus e Chelsea per lo scambio con Romelu Lukaku.

“Chiesa e Vlahovic sono incedibili per noi, ma visto che la priorità sarà un mercato sostenibile e competitivo, di fronte ad offerte irrinunciabili ci penseremo”, aveva annunciato Giuntoli in conferenza stampa. L’offerta irrinunciabile per la Juventus potrebbe essere quella del Chelsea, da 40-50 milioni di euro più il cartellino di Lukaku. Manca ancora l’intesa tra i due club sul conguaglio economico. Nel frattempo però, dopo l’indizio social del serbo, i tifosi sono sempre più schierati con il classe 2000 e, contestualmente, contro Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, i tifosi blindano Vlahovic: “Via Allegri”

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Vlahovic non si tocca.

Eventualmente tra Dusan ed Allegri deve essere il secondo ad andare via.

In meno di un anno e mezzo ha trasformato Vlahovic in un attaccante normale.

Poi, al di là del calciomercato, si ama solo la maglia perché viene prima dei calciatori ed allenatore. — Alessandro #FinoAllaFine ⚪⚫ (@22JAlex) August 1, 2023

Io credo in te, so che zittirai tutti i falsi juventini che non ti vogliono più. Tu vali e lo dimostrerai… In bianconero! RESISTERE #Vlahovic pic.twitter.com/s9uC6iyGp1 — NoMercyKobe (@IlCanturino_24) August 1, 2023

La discussione “Eh ma vlahovic tanto ha la pubalgia” non vale se tanto come sostituto prendi un 30enne in calo che ha saltato più partite di lui l’anno scorso — sofi👽 (@drvcarys_) August 1, 2023