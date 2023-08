Svolta Juve, l’Al-Hilal punta anche Alex Sandro

Futuro ancora in bilico per Alex Sandro. Sondaggio dall’Arabia Saudita dell’Al-Hilal di Milinkovic-Savic. Tutti i dettagli

Nonostante il rinnovo di una stagione fino a giugno 2024, il futuro alla Juventus di Alex Sandro è tutt’altro che blindato.

“Innesti in difesa? Abbiamo tanti calciatori, come Alex Sandro, Rugani, Gatti, Bremer, Danilo e De Winter. Siamo apposto così, magari potrebbe uscire qualcuno”. Nella conferenza stampa di presentazione, Cristiano Giuntoli ha fatto capire che potrebbero esserci altre uscite oltre a quella dell’ex capitano, Leonardo Bonucci. In bilico c’è anche il difensore brasiliano, che la Juve libererebbe molto volentieri con un anno di anticipo per risparmiare il suo pesante ingaggio.

La ‘speranza’ per i bianconeri è chiamata Arabia Saudita. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, l’Al-Hilal avrebbe messo nel mirino l’esperto difensore ex Porto. Ci sarebbe già stato un primo sondaggio del club saudita e la pista potrebbe scaldarsi a partire dai prossimi giorni. Vi terremo aggiornati.