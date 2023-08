Risoluzione del contratto col Milan, raggiunge Tonali al Newcastle

Il team manager rossonero Romeo pronto alla nuova avventura a tinte bianconere del Newcastle per instradare l’inserimento in squadra del centrocampista ex Milan, Sandro Tonali

Gironzolava tra gli uffici di Casa Milan dal 2017, portando grandi benefici all’interno dello spogliatoio. La figura di team principal di un club tanto importante come quello rossonero, del resto, era fatta di grandissime responsabilità e ha svolto il proprio incarico al massimo delle proprie possibilità. Fin quando poi la clamorosa rottura della presidenza con il duo di mercato Massara e Maldini ha fatto scivolare anche lui nel baratro.

La rottura con il Milan era quindi già nell’aria, anche se non propriamente formalizzata. Da quando poi Sandro Tonali ha fatto capolino al Newcastle nella costosissima operazione in uscita, Andrea Romeo ha deciso in via definitiva quale sarebbe stato il suo futuro. Lontano dal club meneghino, questo era certo.

L’ex arbitro, con una notevole esperienza anche sui terreni di gioco di Serie A, affiancherà adesso il centrocampista italiano nella sua nuovissima avventura in Premier League per instradarlo in una realtà ancora tutta da scoprire ed interpretare.

Andrea Romeo lascia il posto di team manager del Milan, sarà nello staff di Tonali

Compiuta questa scelta, il Milan si troverà a dover affidare il ruolo di team manager ad un’altra figura che renda completa la rivoluzione dirigenziale messa in atto in precedenza.

Con l’immissione di Romeo il club inglese conta invece di tirar fuori dal cilindro tutte le qualità di cui dispone Tonali, per giustificare l’enorme spesa compiuta in favore del Milan diverse settimane orsono e puntare a migliorare ulteriormente il proprio score nel massimo campionato inglese. Senza contare che l’aiuto del centrocampista potrà sollevare anche il sogno di buona condotta in Champions League.