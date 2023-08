Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 2 agosto

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 2 agosto 2023

La Gazzetta dello Sport apre con la nuova possibile coppia di italiani dei nerazzurri: “INTER BELLI D’ITALIA”. Scamacca e Frattesi, dopo essere stati insieme al Sassuolo, si potrebbero ritrovare insieme nel club meneghino. Il taglio alto è dedicato a Buffon e alla sua scelta di appendere i guanti al chiodo: “Gigi Mito”. Spazio anche per il mercato della Juventus: “Lukaku è rivolta”. Gli altri titoli di giornata: “Si muove De Laurentiis, aumento per Osimhen, Raspadori fino al 2028”; “In casa rossonera la rivoluzione continua: Hjulmand”.

Il Corriere dello Sport apre con il possibile approdo di Big-Rom alla Juventus: “A 10 MILIONI DA LUKAKU”. Nell’ultima call gli inglesi hanno aumentato l’offerta per Vlahovic a Lukaku più 20 milioni di euro. Anche qui spazio a Gigione: “Buffon, il mito chiude la porta”. Gli altri titoli di giornata: “Idea Roma, tentazione Arnautovic”; “Luis Alberto un’altra lite con la Lazio”.

Tuttosport dedica la prima pagina a Big-Rom e alle motivazioni che stanno spingendo la Juventus ad arrivare a lui: “LUKAKU, ECCO PERCHE'”. Il taglio alto, anche in questo caso, è dedicato a Buffon: “Grazie Superigi!”. Gli altri titoli di giornata: “Scherzetto Inter al Psg, grana Real per Mbappé”; “Calciatore ma in realtà narcos, ora è in fuga”; “Gemello, esame Toro”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 2 agosto

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

L’Equipe mette in prima pagina quello che sta diventando il nuovo Marsiglia: “L’OM FLAMBANT NEUF”. In Spagna, invece, Sport apre con la tanto discussa trattativa che potrebbe portare Dembele dal Barcellona al Paris Saint-Germain: “SALIDA POLEMICA”. Inoltre, il tecnico blaugrana vuole più rinforzi: “Xavi pide tres fichajes mas”.