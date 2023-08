Pioli vuole un regista: il nuovo tesoretto porta ai giallorossi

Il mercato del Milan non è ancora terminato e i prossimi movimenti in uscita potrebbero consegnare un nuovo tesoretto: tutto sul regista

Il club italiano assoluto mattatore sul mercato fino ad adesso è certamente il Milan. I rossoneri hanno ceduto Sandro Tonali per una maxi cifra e hanno reinvestito il tesoretto per consegnare otto nuovi innesti a Stefano Pioli. Le prossime cessioni, a cui sta lavorando la dirigenza, daranno nuove risorse da investire al Milan.

Il tecnico emiliano, in tutto questo, ha le idee chiare ed ha avanzato una richiesta precisa alla società: se si dovessero creare le condizioni giuste, il prossimo innesto dovrebbe essere un regista. Insomma, le idee di Pioli sono piuttosto chiare. La prima uscita potrebbe essere quella di Rade Krunic, uno dei jolly del tecnico, che ha sul tavolo un’offerta importante da parte del Fenerbahce: con 10/15 milioni il Milan sarebbe disposto a farlo partire. Quei fondi sarebbero immediatamente reinvestiti sul mercato e tutte le strade portano alla Serie A.

Krunic in Turchia porta a Hjulmand: ecco il regista per Pioli

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il favorito per il ruolo di regista del Milan sarebbe Morten Hjulmand: i contatti tra il Lecce e i rossoneri sono avviati da tempo e la cessione di Krunic può portare il tesoretto necessario.

Il danese è reduce da una grande stagione con i salentini, che per cederlo vorrebbero 20 milioni di euro. Una richiesta importante, che potrebbe essere limata anche con l’inserimento di Tommaso Pobega, giocatore molto gradito dal Lecce. Ecco, quindi, che Hjulmand ha scalato così le gerarchie e ora sarebbe il candidato numero uno per rinforzare ulteriormente la rosa del Milan. Molto più complicato, invece, arrivare a Teun Koopmeiners: con l’Atalanta non c’è ancora stato un contatto e i bergamaschi sono intenzionati a trattenere l’olandese. Il regista per Pioli, in ogni caso, potrebbe essere il prossimo acquisto.