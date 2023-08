Juve e Chelsea più vicini, ma è rivolta contro Lukaku

Juventus e Chelsea continuano a trattare per il maxi scambio tra Vlahovic e Lukaku, ma intanto il belga viene boicottato a Torino

La tempesta che sta sconquassando il mondo Juve si chiama Romelu Lukaku. Il belga è una richiesta diretta di Massimiliano Allegri a Cristiano Giuntoli, la mossa del tecnico livornese per puntare allo scudetto: eppure, a Torino, è rivolta contro Big-Rom.

Juventus e Chelsea sono in contatto costante per riuscire a trovare una quadra, con Dusan Vlahovic che potrebbe finire agli ordini di Mauricio Pochettino, tornato sui propri passi dopo un primo rifiuto iniziale. Secondo quanto riportato sul Corriere dello Sport, nell’ultima call i Blues hanno aumentato l’offerta a Lukaku più un conguaglio di 20 milioni a favore dei bianconeri. Una distanza che si è accorciata, ma non del tutto: per convincere la Juventus, ora, servirebbe solamente un aumento di 10 milioni di euro. Insomma, Big-Rom è sempre più vicino alla Vecchia Signora e la rivolta a Torino prende sempre più forza.

Il mondo Juve rigetta Lukaku: anche John Elkann aveva indicato un’altra strada

Con Romelu Lukaku che si avvicina sempre di più alla Juventus, la rivolta dei tifosi bianconeri assume toni sempre più accesi: perdere Vlahovic per arrivare al belga non è una mossa considerata vincente. Oltre ai tifosi, però, anche John Elkann aveva indicato una strada differente.

Nell’intervista in cui il patron della Juve ha parlato dell’innesto di Cristiano Giuntoli in società, infatti, era stata indicata la strada che portava ad un ringiovanimento della rosa e ad una maggiore sostenibilità. Due elementi che vanno in controtendenza con quella che sarebbe l’operazione Lukaku: con il belga arriverebbe un giocatore con ben 7 anni in più di Vlahovic e con un ingaggio pesante. In questo caso, la scelta non appare logica secondo nessun punto di vista, tranne quello che evidentemente è stato considerato come il più importante di tutti: la volontà e le idee del tecnico bianconero. Giuntoli, in questo senso, ha deciso di iniziare la sua avventura in totale accordo con Massimiliano Allegri.