DIRETTA Amichevole, Milan-Barcellona: segui la cronaca LIVE in tempo reale

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allegiant Stadium’ tra il Milan di Pioli e il Barcellona di Xavi in tempo reale

Il Milan affronta il Barcellona a Las Vegas in una gara amichevole valida come test match di chiusura della tournée negli Stati Uniti. Una ultima sfida dal sapore Champions prima del rientro delle due formazioni in Europa.

Da un lato i rossoneri di Stefano Pioli vanno a caccia della prima vittoria oltre oceano dopo la sconfitta in rimonta nella prima uscita 3-2 contro il Real Madrid e quella ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari contro la Juventus, per tornare in Italia con il morale alto. Dall’altro i blaugrana di Xavi, costretti a saltare la sfida con la Juve per un virus che aveva colpito diversi giocatori, sono invece reduci dal netto 3-0 rifilato agli storici rivali nel Clasico giocato negli Usa. La partita sarà visibile su smartphone e tablet sulla app di Dazn, ma anche in tv in diretta su Sky Sport. L’ultimo precedente ufficiale risale a dieci anni fa: nella fase a gironi di Champions League i catalani si imposero 3-1 grazie a una doppietta di Messi. Calciomercato.it vi offre la super sfida dell’Allegiant Stadium’ tra Milan e Barça in tempo reale.