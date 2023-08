Cambio ruolo o lascia la Juve: bivio da 25 milioni

C’è un vero e proprio bivio in casa Juventus. Un giovane talento alla corte di Allegri è sotto osservazione tra cambio ruolo ed eventuale addio

È una Juventus ancora in fase di allestimento quella che sta affrontando la tournée americana in questi giorni tra allenamenti ed amichevoli di lusso. Test che rappresentano anche la chance migliore per Massimiliano Allegri per effettuare alcune prove in vista dell’inizio ufficiale della stagione.

I bianconeri mettono minuti nelle gambe, mentre l’allenatore inizia a trarre le proprie conclusioni sull’organico attualmente a disposizione che è ancora suscettibile di cambiamenti dovuti al calciomercato. E proprio in questo contesto va a calarsi la situazione di Samuel Iling Junior, esterno mancino inglese che nel corso dell’ultima annata ha iniziato a ritagliarsi un piccolo spazio tra le fila della squadra di Allegri, impressionando per capacità fisiche e rapidità.

Un vice Kostic con caratteristiche differenti il britannico classe 2003 che ha ampi margini di miglioramento ed è già finito sotto la lente di ingrandimento di Allegri, che in tempi non sospetti parlò anche di altri ruoli potenzialmente nelle corde di un calciatore che rischia anche di essere uomo mercato.

Calciomercato Juventus, Iling-Junior tra cambio ruolo e addio: il possibile futuro

Sin dall’amichevole col Milan Allegri ha subito effettuato una prova su Iling Junior, subentrato da mezzala sinistra, in una posizione quindi diversa e che potrebbe farlo diventare una risorsa differente. Al netto della condizione fisica ottimale ancora da trovare il giovane bianconero ha comunque dimostrato attitudine.

Un cambio ruolo, che se riuscito, potrebbe anche portarlo a diventare un’alternativa all’incognita Pogba, come evidenziato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, che ha fatto un’analisi del caso.

Secondo la stessa fonte si tratta però di un tentativo di cambiamento che potrebbe anche interrompersi, non solo perchè potrebbe non convincere Allegri, ma anche perchè il mercato incombe, e il nome di Iling circola all’estero.

Alcuni club di Premier lo cercano, Aston Villa e Everton su tutti, e con un’offerta superiore ai 25 milioni di euro la dirigenza juventina potrebbe prendere anche in considerazione un suo addio. Nell’ultima annata l’inglese classe 2003 ha messo insieme 18 presenze con un gol e due assist.