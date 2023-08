Allenatore furioso, scoppia la bufera: “Non siamo da Serie A”

Situazione tesa in un club italiano con il tecnico che alza la voce e spara a zero contro il mercato: “Non siamo da Serie A”

Il campionato non è ancora iniziato, ma la Serie A è già in pieno fermento. Il mercato di alcune squadre stenta a decollare ed ecco allora alcuni allenatori alzare la voce.

La Lazio è intervenuta con un comunicato ufficiale per smentire la rottura tra Lotito e Sarri, parlando di unione di intenti tra presidente e allenatore. Un altro club del massimo campionato però deve fare i conti con il malumore del proprio tecnico che ha parlato apertamente di squadra che non è in grado di competere in Serie A.

È Thiago Motta che si è sfogato dopo la vittoria del Bologna in amichevole contro l’Utrecht (2-1). Il tecnico parla in maniera molto chiara: “Siamo consapevoli tutti che per migliorare serve investire – le sue parole riportate da ‘Il Resto del Carlino’ -. Ad oggi non siamo in grado di competere in Serie A”.

Bologna, Thiago Motta chiede rinforzi

Ma Thiago Motta non punta il dito soltanto contro la mancanza di nuovi acquisti, andando anche mettere alla ‘porta’ un calciatore.

Si tratta di Musa Barrow contro cui l’allenatore italo-brasiliano dice: “È qui da tempo, ma forse è il momento di far vedere le sue qualità altrove”. Via potrebbe andare anche Orsolini, al centro delle voci di mercato, anche se in questo momento è infortunato: “Non sappiamo se e quando tornerà” afferma Motta.