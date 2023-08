Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 1 agosto

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 1 agosto 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 1 agosto 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

‘La Gazzetta dello Sport’ apre con un titolo decisamente eloquente: ‘L’Inter acchiappa Scamacca’. Inzaghi ha scelto il centravanti azzurro che piaceva alla Roma: affare da 30 milioni col West Ham. Testata dedicata anche alla Juve con ‘Allegri vende il futuro’, riferito alla cessione di Vlahovic al Chelsea in cambio di Lukaku: la trattativa è in corso. Di spalla il rinnovo di Osimhen: ‘Il Napoli insiste: clausola di 160 milioni. Victor: no, 110. Ma il sì arriverà’. E ancora Kane: ‘Bayern a Londra. È un super colpo all’ultimo milione’. A chiudere l’intervista esclusiva a Okafor, nuovo attaccante del Milan: “Milan affamato. Lo riporterò in alto col gemello Leao”.

Anche ‘Il Corriere dello Sport’ si concentra su i temi di questi giorni: ‘Vlahovic per Lukaku. Scamacca all’Inter’. Due affari sull’asse con Londra: ‘Il Chelsea dice sì a Dusan: svolta Juve, il belga a un passo da Max’ e ‘Marotta offre 25 milioni al West Ham: ha in pugno il centravanti’. In prima pagina però c’è l’esclusiva con Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli scudettato: “Noi, insaziabili”. In chiusura ‘Roma, ora resta solo Morata’ in riferimento a Scamacca verso l’Inter. E ancora ‘Sow in bilico. Tensione Lazio, Sarri non ci sta: salta Zakharyan’.

Infine ‘Tuttosport’ che apre con ‘Prezzo Vlahovic: Lukaku più 50‘. Il Chelsea ha aperto allo scambio, ora si discute sui milioni in favore dei bianconeri come conguaglio. E in testa ‘Inter, svolta Scamacca: 20 milioni al West Ham’, “Musah iniziò in porta. Ma era troppo veloce”. Poi ancora l’intervista a Locatelli: “Juve, devo darti di più”. C’è anche la battuta di Juric: “Toro, niente ligiti. Che ritiro noioso!”

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 1 agosto

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

Sul ‘Mundo Deportivo’ si parla dell’addio di Ousmane Dembele al Barcellona: ‘Salida a punto’, il titolo in prima pagina. Il francese non ha pagato la clausola da 50 milioni e ora la cifra della stessa clausola è salita a 100, ma il calciatore ha chiesto al suo club di trattare la cessione col PSG. Su ‘AS’, invece, l’intervista esclusiva a Diego Simeone: “Este Atletico me genera adrenalina”. Tra i temi trattati e inseriti in prima pagina c’è anche Alvaro Morata: “Es fundamental, ojala siga”, risponde l’argentino dicendo quindi di sperare nella permanenza dello spagnolo che piace a Inter e Roma.