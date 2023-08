Offerta irrinunciabile: la Juve vende Chiesa e Vlahovic

La Juventus deve fare i conti con il futuro di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa: possono andare via entrambi

Serve tempo per capire a cosa potrà puntare la nuova Juventus. Finora i bianconeri hanno chiuso soltanto l’acquisto di Timothy Weah, ma Giuntoli deve ancora mettersi all’opera. Vicina la chiusura per Facundo Gonzalez, ma è inevitabile che la campagna acquisti passi inevitabilmente anche per le cessioni.

Su questo versante, molto dipenderà da quello che sarà il futuro di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Sono proprio i due ex Fiorentina i pezzi pregiati della squadra bianconera che hanno più corteggiatrici e che potrebbero garantire un incasso importante alla società. Ma chi ha più probabilità di andare via?

Una domanda alla quale cerca di rispondere Giovanni Albanese, giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’, nel suo intervento al canale Twitch di Tv Play. Il cronista fa il punto sulle strategie di mercato dei bianconeri e parlando proprio di Chiesa e Vlahovic dice: “La Juve potrebbe vendere entrambi davanti ad offerte irrinunciabili. Con offerte normali – aggiunge Albanese – potrebbero restare entrambi se la proprietà darà garanzie in tale senso”.

Calciomercato Juventus, Albanese: “Aumento capitale per operare in serenità”

Chiesa e Vlahovic a parte, la Juventus deve fare i conti con la necessità di sistemare il bilancio e di abbassare i costi, soprattutto quelli relativi agli ingaggi dei calciatori.

“La Juve ha aumentato il costo della rosa con calciatore di medio-basso livello, questo ha affossato i progetti del club – ha affermato Albanese – e ci si è ritrovati a non poter fare nulla visto che questi giocatori non rientravano nei piani del tecnico e non riuscivi a cederlo”.

Una svolta potrebbe arrivare dalla società, con un aumento di capitale che potrebbe garantire una maggiore libertà di azione ai dirigenti: “Se con l’aumento di capitale la Juventus rientrerà di quanto perso dalla Champions, potrebbe essere allentata la pressione sulla squadra mercato e si potrebbe ragionare con serenità sulle proposte che arriveranno”. Questa quindi la situazione in casa bianconera tra il futuro di Chiesa e Vlahovic ancora da decidere e i conti che guideranno le mosse dei dirigenti sul mercato.