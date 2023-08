Mourinho in Arabia, UFFICIALE: siglato triennale con bin Salman

Josè Mourinho finisce nuovamente al centro dell’attenzione legando il suo nome a quello dell’Arabia Saudita. I tifosi della Roma però possono stare tranquilli

La Roma di Josè Mourinho prepara in campo una stagione dalle alte ambizioni per il club giallorosso che dovrà alzare il tiro in campionato e provare a replicare quanto di buono fatto in ambito europeo nelle ultime due annate in cui sono arrivate una Conference League ed una finale persa ai rigori in Europa League.

Mourinho inizia quindi col solito entusiasmo il suo terzo anno nella capitale, tra trattive aperte ed una calda estate di calciomercato da portare a compimento nel migliore dei modi. I giallorossi hanno ambizioni importanti legate inevitabilmente anche alla presenza dello stesso Special One, entrato presto nel cuore dei tifosi della Roma, che sperano di vincere al suo fianco.

Intanto arrivano notizie curiose che legano il nome di Mourinho all’Arabia Saudita: novità che però possono far stare comunque tranquilli i supporters capitolini.

Calciomercato Roma, Mourinho d’Arabia: nuovo membro della Saudi Arabia’s Mahd Sports Academy

Josè Mourinho va in Arabia Saudita, ma non ad allenare. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa saudita (Spa) l’allenatore lusitano è un nuovo membro del consiglio di amministrazione della Mahd Sports Academy dell’Arabia Saudita.

Il tutto con una nomina triennale per lo Special One, con approvazione in prima persona da parte del principe ereditario Mohammed bin Salman. Un cda presieduto dal principe Abdulaziz bin Turki al-Faisal, ministro dello sport saudita.

Si tratta di un’accademia che ha come obiettivo la scoperta e la valorizzazione dei nuovi talenti, il tutto col chiaro scopo di andare così a creare una nuova generazione di futuri campioni. Un progetto dunque a lungo termine e che fa di lavoro e lungimiranza componenti fondamentali per la crescita dell’intero movimento sportivo dell’Arabia Saudita.

Un’Arabia che peraltro sta anche dominando questa sessione estiva di calciomercato a suon di investimenti altisonanti in grado di muovere capitali e grandi nomi del calcio mondiale: da Koulibaly a Milinkovic-Savic passando per Kante, Benzema e tanti altri, il tutto senza dimenticare l’apripista Cristiano Ronaldo.