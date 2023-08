Juve, storie di scambi: da Vlahovic-Lukaku a Danilo-Cancelo. Non sempre va come si immagina

Il mercato della Juventus non è ancora decollato, ma agosto dev’essere giocoforza il mese decisivo. Archiviata la parentesi del contenzioso Uefa, la dirigenza bianconera si è rituffata nelle trattative

A fuoco lento, da settimane, si è sempre vociferato dei destini incrociati di Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku. Uno scambio questo che potrebbe andare in porto. E che non sarebbe l’unico.

Galeotta fu l’estate del 2019, che ha visto protagonista la Juventus di uno scambio che fece infuriare i tifosi. A posteriori però forse i bianconeri ci hanno guadagnato. Compagno d’affari in quell’occasione il Manchester City, sul piatto i cartellini di due terzini, molto diversi tra loro: l’esperto e “tradizionale” Danilo, contro il frizzante ed eclettico Joao Cancelo.

Il portoghese accoglie di buon grado la meta inglese; il brasiliano, forte di una carriera importante alle spalle, accetta la nuova sfida juventina. L’attuale capitano è stato inserito come pedina in contropartita, più conguaglio di 28 milioni, per permettere a Cancelo di vestirsi di celeste-City. Col senno del poi soppesando le parabole nei rispettivi club, nonostante le perplessità iniziali, ci ha guadagnato la Juventus.

Un anno dopo, ecco un altro scambio. Stavolta però nessuna delle parti in causa ne ha realmente giovato. Protagonisti, oltre alla ‘Vecchia Signora’, i catalani del Barcellona e due registi, il bosniaco Miralem Pjanic e ancora un brasiliano, Arthur Melo. Un po’ per necessità tattiche, un po’ per questioni di bilancio, ecco i due centrocampisti scambiarsi le magliette. Dal bianconero Pjanic passa al blaugrana e Arthur invece fa l’opposto. Per più di 70 milioni il brasiliano sbarca a Torino, per 60 l’ex Roma nella capitale catalana. Non andrà benissimo per nessuno dei due interpreti della mediana.

Sul fronte interno e nostrano, si ricorda in tempi recenti anche uno scambio sull’asse Torino-Roma, che vede coinvolta la società bianconera e quella giallorossa. Dopo un solo anno alla Juventus, Leonardo Spinazzola trasloca nella capitale. Di contro, arriva a Torino Luca Pellegrini. Il classe ’99 inizierà quindi una serie di prestiti che lo vedranno indossare nell’ordine le maglie di Cagliari, Genoa, Eintracht Francoforte e Lazio. Di fatto non si è mai affermato alla Juve. Spinazzola di contro, alla Roma ha fatto bene sino a quello sciagurato infortunio al tendine d’Achille ad EURO2020.

Calciomercato Juventus: Vlahovic-Lukaku, scambio con il Chelsea

Il valzer degli attaccanti prima o poi sarebbe dovuto partire. Era nell’aria da settimane. Ecco che i primi a dare il là alle danze potrebbero essere proprio Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku.

Il cambio di casacca dei due numeri 9 coinvolge la Juventus e il Chelsea, ma nella testa sopratutto dei tifosi coinvolge anche l’Inter. Già, perché la maglietta che si è sfilato Lukaku non è quella dei Blues, ma quella nerazzurra. Chiaramente la ‘Benamata’ in questo potenziale swap tra centravanti non è coinvolta, ma il tradimento del belga avrebbe davvero del clamoroso. D’altro canto c’è Vlahovic, che mai ha detto di voler lasciare la Juve, che mai è stato in cima alla lista del Chelsea.

Però eccoci qua, con la Juventus e i londinesi che discutono di uno scambio che sarebbe, senza troppi giri di parole, l’affare più chiacchierato dell’estate, per lo meno sul panorama italiano. Ballano tanti milioni però tra la valutazione del belga e quella del serbo e quindi la distanza da colmare con un conguaglio a favore della Juve resta ancora molto ampia. Chi ne guadagnerebbe poi è tutto da capire. Lukaku piace ad Allegri, Vlahovic è più giovane e con un margine di miglioramento ancora inesplorato, ma questa pubalgia lo tormenta da un po’. Nel caso, solo il tempo potrebbe dare una risposta.

Come descritto, gli scambi di maglia non sempre portano i frutti desiderati e spesso hanno assunto contorni grotteschi. Un esempio passato alla storia e che ha fatto letteratura? Lo scambio Fabio Cannavaro-Fabian Carini. Cannavaro, forte di un accordo con la Juventus, forza la mano con l’Inter che trovatasi senza un centrale si siede forzatamente al tavolo per intavolare la trattativa. Viene così ratificato nell’estate del 2004 uno degli scambi più strani di sempre. Sull’asse Torino-Milano, quasi come quello che potrebbe coinvolgere Vlahovic e Lukaku.