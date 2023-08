Juve, sorpresa Vlahovic: Allegri può sorridere

Sorpresa dalla Florida in casa Juventus che riguarda Dusan Vlahovic, ancora al centro della trattativa col Chelsea che coinvolge anche Lukaku

La Juventus è in pieno subbuglio per la questione Lukaku-Vlahovic. Il belga può arrivare a Torino grazie allo scambio col Chelsea che porterebbe il serbo a Stamford Bridge. I club devono trovare l’intesa sulle cifre e soprattutto sul conguaglio che i Blues dovranno versare a favore dei bianconeri. Ma l’operazione conviene a tutti, a livello tecnico ed economico. Anche se qualche riserva i londinesi potrebbero averla sulle condizioni fisiche di Vlahovic, reduce da una pubalgia che è sempre molto fastidiosa.

Ma da Orlando sembrano arrivare notizie positive in tal senso. Come riporta ‘Tuttosport’, nel primo allenamento in Florida della squadra di Allegri era presente proprio Dusan Vlahovic. Per la prima volta da quando la Juve è arrivata negli States. Il bomber classe 2000 ha svolto l’intera seduta in gruppo partecipando anche alla partitella finale. Prima corsa, poi col pallone e infine il match in famiglia in cui ha pure segnato due gol di ottima fattura. E a fine allenamento il serbo ha anche provato i rigori. Insomma, al momento resta pienamente coinvolto nella Juventus anche se i discorsi col Chelsea vanno assolutamente avanti. Chissà che i segnali positivi dalla Florida possano convincere i Blues a spingere ulteriormente fugando i dubbi sulle sue condizioni fisiche. Non è al top Vlahovic, ma a sorpresa rispetto alle ultime ore in cui non ci si aspettava di vederlo in campo potrebbe giocare qualche minuto col Real Madrid. Nella notte tra il 2 e il 3 infatti la Juve affronterà i Blancos al Camping World Stadium, all’1.30 italiana.