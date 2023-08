Chalobah può tornare di moda per l’Inter: ecco il difensore del futuro

L’Inter, nei prossimi giorni, potrebbe tornare sul profilo di Trevoh Chalobah, difensore centrale del Chelsea: le ultimissime notizie di calciomercato sul campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi è a meno di tre settimane dall’inizio del suo campionato italiano di Serie A ed ha ancora una rosa con una serie di lacune decisamente importanti. A partire dalla porta, dove non c’è un estremo difensore titolare, ma neanche un vero e proprio secondo fino ad arrivare all’attacco dove il tradimento di Romelu Lukaku ha complicato e non poco la situazione in casa Inter.

Il centravanti, rientrato dal prestito al Chelsea, non ha fatto di nuovo un percorso che potrebbe invece fare un altro calciatore dei Blues da tempo sui taccuini della Beneamata: stiamo parlando di Trevoh Chalobah, difensore centrale del Chelsea. Classe 1999, il giocatore inglese, che non viene più considerato extracomunitario dalle regole della Serie A, ha una valutazione molto alta, ma con l’arrivo di Disasi in quel di Stamford Bridge potrebbe avere ancora meno spazio nella prossima stagione che partirà sotto la guida tecnica del nuovo allenatore Mauricio Pochettino.

L’Inter va su Chalobah: può essere lui il difensore del futuro

Il nome di Chalobah potrebbe quindi tornare di moda per l’Inter di Simone Inzaghi che cerca con grande attenzione un braccetto di destra che possa sopperire all’assenza di Milan Skriniar, approdato al PSG all’inizio dell’attuale finestra estiva di calciomercato.

Bisseck, giovane tedesco arrivato dall’Aarhus, potrebbe essere spostato come vice Bastoni e l’inglese sarebbe il nome giusto per quella posizione orfana dello slovacco già da qualche mese prima del termine della stagione. Chalobah ha un contratto con il Chelsea fino al 2028, lunghissimo, che sicuramente non aiuta a fare sconti sul prezzo del calciatore britannico che, però, potrebbe spingere per una partenza a caccia di minuti importanti, anche in vista di Euro 2024.