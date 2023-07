Skriniar dimentica l’Inter: “Mai avuti dubbi, volevo il Psg”

Il centrale slovacco ha iniziato da qualche settimana la sua nuova avventura a Parigi

E’ stata una rottura dolorosa e per certi versi inaspettata, quella che ha portato nell’ultimo anno all’addio polemico di Milan Skriniar dall’Inter. Il centrale slovacco, prossimo alla scadenza di contratto con i nerazzurri, aveva infatti deciso di rifiutare il rinnovo per accettare la corte serrata del Paris Saint Germain.

Una trattativa che, come rivelato dallo stesso difensore nel corso dell’intervista rilasciata sulle pagine de ‘Le Parisien’, andava avanti dalla scorsa estate: “Abbiamo iniziato a parlare l’anno scorso, è vero. Ma a volte le cose richiedono un po’ di tempo per realizzarsi. Ma è così, finalmente sono a Parigi e ammetto di essere molto felice“.

Un’operazione a costo zero che l’ex Sampdoria ha fortemente voluto sin dal primo istante: “Se pensavo potesse saltare? No, ci ho sempre creduto, anche se ci è voluto molto tempo per farlo. Fin dai primi contatti non c’erano dubbi sulle mie intenzioni: volevo venire a Parigi. Ora sono qui e, francamente, penso che sia fantastico”.

Skriniar ha poi ricordato un momento difficile dell’ultima stagione condizionato da un serio infortunio, durante il quale ha ricevuto supporto costante da parte della dirigenza parigina: “C’era sempre qualcuno che mi monitorava, per sapere come stavo, come mi sentivo. Anche durante il periodo in cui ero infortunato, i contatti non si sono mai interrotti, abbiamo parlato molto con il dottor Christophe Baudot e il direttore Luis Campos”.

Calciomercato Inter, Skriniar pensa al futuro: “Psg non è stato un passo indietro”

Dopo la finale di Champions League persa ad Istanbul contro il Manchester City, Skriniar ha lasciato l’Inter nel momento probabilmente più alto della sua storia recente.

Nonostante ciò, secondo lo slovacco il passaggio al Psg darà un’ulteriore spinta alla sua carriera: “Venire a Parigi è stato un passo indietro? No, per niente. Il Psg come l’Inter ha giocato una finale di Champions tre anni fa. Abbiamo perso l’ultima, anche il PSG ha perso la sua. Ecco, dico che quest’anno potrebbe essere il nostro! Ma non voglio parlarne, anticipare quel genere di cose. La cosa migliore da fare è lavorare sodo e vedremo cosa succede giorno dopo giorno”.