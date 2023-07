Lesione al legamento: UFFICIALE, operato al ginocchio

Brutta tegola per il trequartista che è costretto a fermarsi per un problema al ginocchio: è già stato operato, lungo stop

Appuntamento a fine settembre-inizio ottobre. Non è ancora iniziato il campionato, ma gli infortuni purtroppo già si succedono con una grande frequenza.

Lo sa molto bene il Cagliari che sta vivendo da questo punto di vista un periodo nero. Dopo gli infortuni importanti di Lapadula e Rog, Claudio Ranieri perde un altro calciatore: Marco Mancosu.

Purtroppo per lui il problema accusato nei giorni scorsi non gli consentirà di scendere in campo prima di sei settimane. Questo i tempi di recupero dopo l’intervento per la lesione parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. L’intervento si è tenuto quest’oggi ed è perfettamente riuscito.

Cagliari, nuova tegola: operato Mancosu

Ora Mancosu dovrà seguire qualche giorno di riposo, prima di iniziare la riabilitazione. Il trequartista non tornerà in campo prima di sei settimane, stando al comunicato della società sarda.

Sicuramente quindi Mancosu non sarà tra i disponibili per le prime giornate di campionato, complicando i piani di Ranieri che dovrà fare i conti anche con le assenze di Lapadula e Rog. Magari dal mercato arriverà qualche aiuto per affrontare al meglio l’emergenza infortuni.