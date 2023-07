Juventus, mega offerta a Chiesa: la scelta che cambia il mercato

Una delle grandi sliding doors del mercato della Juventus arriva da Federico Chiesa: offerti 20 milioni a stagione

È un mercato di attesa e contropiede quello della Juventus, l’attesa di un colpo in uscita prima di battere un colpo in entrata. Uno dei momenti chiave dell’estate bianconera vede protagonista Federico Chiesa.

Il figlio d’arte, infatti, nei mesi scorsi è stato uno dei primi calciatori di Serie A a ricevere le avanches dell’Arabia Saudita. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, l’Al-Ahli avrebbe offerto un triennale da 20 milioni a stagione a Federico Chiesa un mese e mezzo fa. Una proposta monstre che però non ha convinto l’esterno offensivo della Nazionale, che ha gentilmente declinato l’offerta ed è rimasto a Torino. Come sarebbe cambiato il mercato della Juventus.

Chiesa e il rifiuto dei 20 milioni dall’Arabia: come cambia il mercato della Juve

Se Federico Chiesa avesse accettato l’offerta dall’Arabia Saudita un mese e mezzo fa, il mercato della Juventus si troverebbe in uno stato completamente differente. Molto probabilmente, infatti, Massimiliano Allegri avrebbe a sua disposizione un nuovo elemento offensivo.

Una situazione non molto differente da quella che ora vede protagonista Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è in tournée con i bianconeri, dove si allena e scherza anche con Massimiliano Allegri, ma su di lui aleggia l’ombra di Romelu Lukaku. L’obiettivo numero uno per l’attacco bianconero è proprio Big-Rom, tanto bramato dal tecnico livornese, ma per arrivare serve la cessione (prima o dopo) di Vlahovic.

Cristiano Giuntoli torna in Europa, dove volerà anche a Londra, per riuscire a trovare la quadratura del cerchio e portare sotto la Mole il bomber belga. Se Chiesa avesse accettato l’Arabia Saudita un mese e mezzo fa, probabilmente la Juventus adesso avrebbe le risorse necessarie per portare subito Lukaku a Torino. Chiesa, però, ha rifiutato e ora è uno dei bianconeri sembrato più in palla in questo inizio di calcio estivo.