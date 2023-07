Affare Samardzic, l’agente sbotta: “Smentiamo categoricamente”

Il procuratore ha bollato come false le ultime indiscrezioni circolate in merito all’operazione tra Inter e Udinese

Dopo l’accelerata improvvisa dello scorso weekend per Lazar Samardzic, l’Inter sembra ormai essere a pochi centimetri dalla chiusura definitiva dell’affare. All’interno dell’operazione con l‘Udinese, oltre ad una cospicua parte cash da circa 15 milioni di euro, finirà anche il giovane Giovanni Fabbian, sul quale il club nerazzurro manterrà un diritto di recompra.

A proposito del centrocampista classe 2003, questa mattina era circolate alcune indiscrezioni circa un suo possibile rifiuto della destinazione. Per questa ragione, ai microfoni di ‘Fc Inter 1908’, il suo agente Michelangelo Minieri ha voluto smentire tali voci, ribadendo invece la disponibilità di Fabbian al trasferimento.

Così il noto procuratore sull’operazione tra Inter e Udinese: “Smentiamo categoricamente le voci secondo cui Giovanni Fabbian non sarebbe convinto di un trasferimento all’Udinese. Anche perché la trattativa è ancora in corso, in primis fra i club. La nostra disponibilità nei confronti dell’Udinese è assoluta: è un club riconosciuto e prestigioso”. Va ricordato che per il centrocampista cresciuto nelle giovanili nerazzurre erano arrivate diverse proposte per il prestito, dopo la sorprendente stagione trascorsa in prestito alla Reggina chiusa con 8 reti all’attivo.

Calciomercato Inter, Samardzic sempre più vicino

La smentita di Minieri, riporta dunque grande serenità nell’ambito dell’affare che si appresta a giungere ai dettagli per il trasferimento di Samardzic all’Inter.

Un colpo per il futuro ma anche per il presente, considerata la grande concorrenza soprattutto italiana intorno al calciatore serbo. Il suo approdo, oltre a completare un reparto di centrocampo con grande qualità di Simone Inzaghi, rende meno incedibili altre pedine della rosa nerazzurra. Come raccontato su Calciomercato.it, infatti, l’Inter avrebbe fissato un prezzo minimo pari a 80 milioni per il cartellino di Nicolò Barella. Il centrocampista, da tempo nel mirino del Liverpool, era stato ad esempio avvicinato ad inizio estate dal Newcastle. Gli inglesi, prima di virare definitivamente su Sandro Tonali, avevano infatti incontrato il muro invalicabile da parte della società interista intorno al forte centrocampista sardo.