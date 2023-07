Salta il riscaldamento, il preparatore lo picchia: l’ex Fiorentina chiama la polizia

L’ex Fiorentina picchiato dal suo preparatore atletico: incredibile quanto accaduto nello spogliatoio dopo la partita

Botte da orbi nello spogliatoio dopo la vittoria: l’attaccante ex Fiorentina è stato aggredito dal preparatore fisico della sua stessa squadra.

Protagonista dell’assurda vicenda è Pedro, attaccante brasiliano classe ’97 passato per l’Italia dove ha vestito la maglia della Fiorentina, racimolando appena quattro gettoni di presenza in viola tra il settembre del 2019 e il gennaio del 2021 quando è passato a titolo definitivo al Flamengo. Autore di 22 gol in 35 partite giocate quest’anno con la casacca dei Rubro-Negro, il centravanti originario di Rio de Janeiro è stato vittima di una vera e propria aggressione.

Poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas. Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente, fui agredido, com um soco no rosto, por Pablo Fernandez, membro da… pic.twitter.com/kYv4w6zs49 — P9 (@Pedro9oficial) July 30, 2023

È accaduto nelle scorse ore, dopo la vittoria per 2-1 del Flamengo ai danni dell’Atletico Mineiro a Belo Horizonte. Partita a cui non ha preso parte l’attaccante ex Fiorentina, rimasto in panchina per l’intera durata della contesa. Dopo il triplice fischio, negli spogliatoi è scoppiata la violenza: Pablo Fernández, preparatore atletico dello staff tecnico di Jorge Sampaoli, avrebbe aggredito l’attaccante ex Fiorentina.

Follia in Brasile, l’ex Fiorentina Pedro picchiato dal preparatore atletico

Nel corso della partita, infatti, Pedro non avrebbe effettuato gli esercizi di riscaldamento, restando in panchina perché evidentemente convinto di non aver più occasioni di scendere in campo.

Un atteggiamento che non sarebbe piaciuto al preparatore atletico Fernández: la discussione è degenerata negli spogliatoi e alla reazione dell’attaccante verdeoro, il preparatore atletico lo avrebbe colpito con un paio di pugni in faccia. Una notizia trapelata immediatamente, con tanto di post social dell’attaccante che su Twitter ha scritto: “Quello che successo oggi è più grave di quello che può succedere in campo. In modo vigliacco,senza motivo e inspiegabilmente, sono stato aggredito, preso a pugni in faccia, da Pablo Fernandez, membro dello staff tecnico di Sampaoli”.

L’ex Fiorentina avrebbe sporto denuncia e sul posto è giunta la polizia di Belo Horizonte che ora indaga sull’accaduto. Non sarebbe la prima volta: già nell’agosto del 2021, infatti, Pablo Fernández colpì a pugni un tifoso che aveva invaso il campo e partecipò poi alla rissa tra giocatori e staff di Nizza e Olympique Marsiglia.