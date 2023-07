Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 30 luglio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 30 luglio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 30 luglio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

L’apertura della Gazzetta dello Sport: “Samardzic super motore Inter“. Dopo Frattesi in arrivo anche il talento dell’Udinese: quante soluzioni per Inzaghi. Incredibile Hojlund: Atalanta, cessione record allo United. Lebron, assist al Milan. Rincorsa Juve: Vlahovic pronto per il 20 agosto.

“Allegri, i vantaggi scudetto“, così apre il quotidiano Tuttosport. Per la Juve niente coppe: ora c’è solo il campo a cui pensare. Toro e Veliz sono pronto all’incontro: appuntamento col Rosario Central. Sarri-Lotito: nodo Ricci e nervi tesi. Dea show senza Hojlund: allo United per 85 milioni.

La prima pagina del Corriere dello Sport: “Samardzic all’Inter“: quindici milioni più Fabbian, accordo con l’Udinese. “Juve, Lukaku in dieci giorni“, Giuntoli prepara la missione a Londra per chiudere. Con Osi e Cholito è già super Napoli. Dybala da applausi, la Roma si diverte.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 30 luglio

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

Grande attenzione al ‘Clasico’ negli Usa tra le due grandi di Spagna: “Gran Barça“, blaugrana super e 3-0 al Real Madrid nel test di lusso a Dallas come titola il quotidiano Diario Sport. “Noche de palos“, titola invece AS approfondendo la disfatta dei ‘Blancos’ di Ancelotti. Il tecnico italiano perde anche Arda Guler: lesione al menisco per il giovane turco.