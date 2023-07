Nuova proposta, così De Ketelaere può lasciare il Milan

Per Charles De Ketelaere la trattativa entra nel vivo: nuova proposta al Milan per il talento belga

È stato il fiore all’occhiello dello scorso mercato del Milan, ma anche il simbolo del fallimento della campagna trasferimenti estiva 2022 dei rossoneri. Charles De Ketelaere è stato fortemente voluto da Maldini e Massara che forse hanno pagato proprio la loro scelta con l’addio al Milan.

Il belga nella scorsa stagione ha deluso ampiamente le aspettative. Inizio deludente, fino a perdere il posto da titolare e finire ai margini delle gerarchie di Pioli. Il tecnico rossonero non ha intenzione di aspettarlo ancora e, complice anche la campagna acquisti decisamente importante del Milan, si aspetta l’offerta giusta per cederlo.

Il 23enne ex Club Brugge piace a diversi club, ma nessuno è disposto a soddisfare le richieste rossonere: 28-30 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo. Tra le società maggiormente interessate c’è il Psv che si è visto già rispondere picche ad una richiesta di prestito. Gli olandesi però non si sono arresi e tornano alla carica con una nuova proposta.

Calciomercato Milan, nuova proposta Psv per De Ketelaere

Il Psv Eindhoven non ha intenzione di acquistare De Ketelaere a titolo definitivo, soprattutto al prezzo voluto dal Milan, ma non vuole mollare la presa sul belga.

Così, stando a quanto riportato da ‘ed.nl’, la dirigenza olandese sta lavorando ad una nuova formula: prestito con diritto di riscatto. In attesa della risposta del Milan, il Psv ha iniziato anche ad avere i primi contatti con l’entourage del calciatore per sondarne le richieste di ingaggio e per capire la disponibilità al trasferimento in Olanda.