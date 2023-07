Lukaku rompe il silenzio, clamoroso annuncio sulla Juventus

Romelu Lukaku rompe il silenzio e dice la sua sulla trattativa con la Juventus: clamoroso annuncio del bomber belga

Irrompe Romelu Lukaku nell’ultima domenica di luglio e lo fa con parole che potrebbero cambiare i piani della Juventus.

L’attaccante belga, dopo aver lasciato a bocca asciutta l’Inter che cercava di riportarlo in Italia al termine del suo prestito, ha iniziato a parlare con la società bianconera. Allegri vorrebbe l’attuale attaccante del Chelsea in rosa, magari al posto di Vlahovic nel caso in cui il serbo fosse ceduto (c’è il Psg su di lui, ma l’ex Fiorentina interessa anche al Bayern Monaco).

Lukaku alla Juventus rappresenterebbe un vero e proprio tradimento per tutto il popolo nerazzurro che, infatti, ha già scaricato il belga in maniera inequivocabile. Dal tifo interista è arrivato un duro comunicato contro l’attaccante, definito traditore e “mercenario da quattro soldi”.

Calciomercato Juventus, Lukaku: “L’affare non si farà”

Ora però a rimescolare le carte arrivano le parole che lo stesso Lukaku ha pronunciato nel corso di un incontro con un tifoso dell’Inter.

In un video pubblicato su Tik Tok, infatti, si vede l’attaccante belga fermarsi a parlare con un sostenitore nerazzurro. Questi lo invita, nel caso in cui si trasferisse in bianconero, a non dire mai “Forza Juve” e Lukaku su questo punto lo rassicura. Ma non solo perché il calciatore, salendo in macchina, aggiunge anche: “Non credo si farà l’affare”.

Insomma, è lo stesso 30enne di Anversa ad avanzare dubbi sulla trattativa per il suo trasferimento sotto la Mole alla corte di Allegri. Del resto, affinché l’affare vada in porto, c’è la necessità per la Juventus di cedere Dusan Vlahovic e, al momento, non è arrivata ancora nessuna offerta in grado di soddisfare le richieste della società bianconera. Una situazione che ‘blocca’ quindi Lukaku per il quale resta in piedi anche l’ipotesi Arabia Saudita, destinazione che per il momento l’ex Manchester United ha sempre rifiutato. Da qui a fine mercato molto potrebbe cambiare ma, ad oggi, il ‘tradimento’ con passaggio alla Juventus non si farà. Parola di Lukaku.