Lukaku alla Juventus, scelto il sacrificato: non è Vlahovic

La Juventus punta ancora Lukaku ma serve un sacrificio eccellente in attacco: niente Vlahovic, la scelta è stata fatta

La Juventus e Lukaku, ancora tutto in ballo. Le dichiarazioni rilasciate dal belga ad un tifoso dell’Inter che lo ha incontrato non chiudono in maniera definitiva la trattativa.

Tutto dipende da quel che succederà per i bianconeri anche sul fronte cessioni. Si sa, infatti, che Giuntoli ha bisogno di vendere qualche pezzo da novanta, soprattutto in attacco, per poter affondare il colpo sull’ex nerazzurro. Finora si è parlato molto della cessione di Vlahovic, soprattutto perché reduce da una stagione particolarmente complicata agli ordini di Allegri.

Per il serbo tanti interessamenti, ma nessuna proposta ufficiale che soddisfi la valutazione della Juventus che si attesta sui 70-80 milioni di euro. Ma il 9 bianconero potrebbe anche non essere la vera cessioni eccellente del club piemontese che potrebbe decidere di lasciar partire un altro dei suoi attaccanti.

Calciomercato Juventus, Kean via per Lukaku

Proprio questo è ciò che ha chiesto Calciomercato.it nel sondaggio pubblicato sull’account Twitter. “La Juventus mette Lukaku ancora nel mirino. Chi sacrifichereste per avere il belga?”

La scelta non è ricaduta su Vlahovic che ha preso il 26,5% di preferenze, finendo al secondo posto tra i quattro nomi proposti dalla nostra redazione. Ancora meno voti per Federico Chiesa, ultimo con il 6,5% di preferenze, mentre Milik racimola il 16,9% di voti.

In testa c’è, invece, Moise Kean: è lui l’attaccante da sacrificare per arrivare a Romelu Lukaku per il 51,2% di utenti che ha partecipato al sondaggio.