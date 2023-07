Lazio, scontro con Lotito e dimissioni Sarri: “Ci sono due soluzioni”

Tensione in casa Lazio tra il tecnico Sarri ed il presidente Lotito a causa del mercato. Ecco cosa sta succedendo

La nuova stagione della Lazio non sta iniziando sotto i migliori auspici. Dopo aver riconquistato la qualificazione in Champions League grazie allo splendido secondo posto, i biancocelesti stanno facendo fatica a rinforzarsi in questa sessione estiva di calciomercato.

Finora l’unico volto nuovo nella rosa del club capitolino è quello di Valentin Castellanos, centravanti argentino classe 1998 arrivato dal New York City per ricoprire il ruolo di vice Immobile. Ma c’è ancora da rimpiazzare la partenza di Milinkovic-Savic, che ha ceduto alle ricchissime lusinghe degli arabi dell’Al Hilal, oltre alla necessità di trovare un altro esterno offensivo, un terzino sinistro e possibilmente un difensore centrale. Un mercato al rilento che sta facendo storcere il naso a Maurizio Sarri, peraltro spesso preso di mira dal presidente Claudio Lotito che a mezzo stampa ha dichiarato apertamente che il tecnico toscano ha bocciato i profili di Lo Celso e di Fred per la Lazio.

Sarri nel mirino di Agresti: “Se non gli stanno bene le cose alla Lazio può dimettersi”

Il rischio, a tre settimane dall’inizio del nuovo campionato di Serie A, è che possa aprirsi una vera e propria frattura tra i due. I tifosi della Lazio sono preoccupati e nel ritiro di Auronzo hanno espresso il malcontento nei confronti di Lotito.

Sul tema è intervenuto anche il giornalista della Gazzetta dello Sport Stefano Agresti, che ai microfoni di ‘Radio Radio’ non ha risparmiato critiche nei confronti dell’ex allenatore di Napoli e Juventus: “Per due anni su tre alla Lazio, Sarri è sempre stato scontento di qualcosa: prima lo era di Tare, ora del mercato… Se le cose non gli stanno bene, ci sono due soluzioni: o ti chiudi in una stanza con Lotito e tiri fuori tutto quello che hai da dire finché non ci si mette d’accordo, oppure si rassegnano le dimissioni. Ci sono allenatori in Serie A con situazioni ben più disastrate delle sue che però parlano sempre bene della loro società. Inoltre non va dimenticato che Sarri continua a prendere uno stipendio importante dalla Lazio“.