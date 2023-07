Juve: chi è Facundo Gonzalez, campione del Mondo con l’Uruguay U20

La Juventus lavora in prospettiva. La volontà di puntare sui giovani a Torino è forte ed ecco dunque spiegata la trattativa che porterà in bianconero Facundo Gonzale

Il giocatore, in arrivo da Valencia, si è messo in mostra nel Mondiale U20, vincendo con la sua selezione uruguaiana la finale proprio contro l’Italia del ct Carmine Nunziata.

Il mercato della Juventus si muove, a rilento, sotto-traccia, ma qualcosa c’è. Ne è la prova il prossimo arrivo di Facundo Gonzalez. I bianconeri sono pronti a offrire al difensore un contratto quinquennale, dunque fino al 2028. Il Valencia avrà una percentuale sulla futura rivendita e riceverà subito 3 milioni per il cartellino del giovane centrale sudamericano.

L’arrivo del giocatore campione del mondo Under 20 con l’Uruguay è atteso all’inizio della prossima settimana. Sarà verosimilmente Massimiliano Allegri a valutare le sorti del centrale, tra permanenza alla Juventus o destinazione in prestito.

Calciomercato Juventus: in arrivo Facundo Gonzalez, chi è il centrale dell’Uruguay U20

Il nome è di quelli esotici, che scaldano gli appassionati solamente perché risuonano di Sudamerica e futbol. Chi è però Facundo Gonzalez?

In primo luogo, va detto che Facundo Gonzalez – nome completo Facundo Gonzalez Molino – non ha mai esordito con la maglia del Valencia, o meglio non lo ha fatto con la prima squadra. Proviene dal Valencia Mestalla, la seconda squadra della società spagnola con la quale ha collezionato 37 presenze. Nato a Montevideo il 6 giugno 2003, gode di passaporto italiano, come tanti suoi connazionali e argentini che abitano quelle terre.

Arriva in Europa quando è ancora bambino, in Spagna e precisamente in Catalogna. Inizia a giocare a Castelldefels, comune di 60mila abitanti. A nove anni passa nelle formazioni giovanili dell’Espanyol. Poi nel 2019 dalla Catalogna alla Comunità Valenciana, ed ecco quindi il Valencia.

Nel corso della sua giovane carriera, ha subito un arretramento del suo raggio d’azione. È cresciuto giocando a centrocampo, poi durante la prima annata all’Espanyol ecco il posizionamento sulla linea difensiva. Di piede mancino, fa del gioco aereo una delle sue armi migliori. Facundo è alto 193 centimetri e gode di un’ottimo tempo di intervento sui palloni alti, ma è anche molto bravo nell’ingaggiare duelli fisici per poi strappare il pallone dai piedi degli attaccanti avversari.

Le prestazioni al Mondiale U20 tenutosi in Argentina, vincente per la Celeste, hanno messo in mostra le indiscusse qualità del nativo di Montevideo e la Juventus non ci ha pensato due volte. A Torino è perciò pronto ad atterrare Facundo Gonzalez Molino.