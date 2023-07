Gli attaccanti più forti dell’Italia: i migliori bomber della Nazionale

Arrivare in nazionale è il sogno di tutti i giocatori; l’Italia, a livello di attaccanti, ha sempre avuto giocatori di spessore.

La nazionale italiana è il sogno di tutti i giocatori, è la massima aspirazione da parte di tutti ma in pochi riescono ad arrivare ad indossare la maglia degli azzurri. L’Italia ha vinto sì l’ultimo Europeo ma non è riuscita a qualificarsi, per la seconda edizione consecutiva, ai Mondiali.

Uno dei problemi dell’Italia di questo periodo è l’attacco; i centravanti faticano a dare il giusto contributo. Notizia che ha del clamoroso se si pensa alla storia della nazionale azzurra sempre ricca di attaccanti di assoluto livello.

Gigi Riva

Iniziamo questa speciale classifica con Gigi Riva, uno dei migliori attaccanti nella storia della nazionale e vera e propria leggenda del Cagliari. Con la maglia della nazionale si è tolto una grandissima soddisfazione andando a vincere l’Europeo del 1968.

Centravanti tra i migliori della sua epoca, Riva aveva un grandissimo fiuto del gol ed era veramente difficile da marcare per le difese avversarie. Abile fisicamente, rapido ed estremamente pericoloso nel gioco aereo; era un mancino naturale.

Giuseppe Meazza

Con la nazionale italiana ha vinto due Mondiali: nel 1934 e nel 1938. Forte tecnicamente, rapido nei movimenti e difficili da marcare per i difensori avversari.

Tra le caratteristiche principali di Giuseppe Meazza ricordiamo la sua abilità nel gioco aereo e la capacità di migliorare all’interno della partita risultando, molto spesso, decisivo per le sue squadre.

Paolo Rossi

E’ stato l’eroe del Mondiale del 1982; Paolo Rossi, nella fase ad eliminazione diretta, ha iniziato a segnare senza sosta realizzando una meravigliosa tripletta contro il Brasile in una partita che è, senza ombra di dubbio, tra le più belle della nazionale italiana.

Giocatore straordinario, con qualità incredibili, non può non essere messo in questa speciale classifica. Il Mondiale del 1982 lo fa andare, di diritto, tra i migliori centravanti ad aver vestito la maglia azzurra. Con Vieri e Baggio è tra gli attaccanti ad aver segnato di più nella storia dei Mondiali con nove reti

Christian Vieri

Il Mondiale del 2002 verrà ricordato per gli incredibili errori arbitrali nella sfida Italia-Corea che sancì l’eliminazione degli azzurri dalla competizione.

Una partita che ha visto la nazionale passare in vantaggio grazie al gol di Vieri; il centravanti, in quella competizione, fu uno dei migliori con prestazioni di livello e reti molto importanti. Giocatore completo: forte fisicamente, abile nel gioco aereo ed estremamente tecnico. Anche lui ha realizzato nove gol ai Mondiali.

Roberto Baggio

E’ stato uno dei giocatori italiani più forti che ci siano stati; ha indossato maglie importanti come quelle di Milan, Inter e Juventus. Anche a livello di nazionale è riuscito a scrivere pagine incredibili nonostante il rigore sbagliato, che purtroppo non dimenticherà mai, nella finale del Mondiale del 1994.

Una manifestazione dove Roberto Baggio è stato grande protagonista trascinando l’Italia fino all’ultimo atto della competizione. Ventisette gol totali realizzati con la nazionale. Un giocatore come lui avrebbe meritato senza, ombra di dubbio, un finale diverso. E’ stato uno dei migliori marcatori dell’Italia ai Mondiali con nove gol.

Francesco Totti

Non possiamo non citare, in questa speciale classifica, Francesco Totti; l’ex capitano e leggenda giallorossa è stato uno degli attaccanti più forti, senza ombra di dubbio, dell’Italia. La sua competizione migliore in maglia azzurra è stata l’Europeo del 2000 dove ha fornito delle prestazioni di un livello altissimo.

Al Mondiale del 2006 sembrava poter essere uno dei principali protagonisti ma, nel corso della stagione, subisce un grave infortunio. Totti riesce, incredibilmente, a recuperare in tempo risultando anche decisivo; contro l’Australia, allo scadere dei tempi regolamentari con l’Italia in inferiorità numerica, realizza il rigore che permette alla nazionale azzurra di qualificarsi per i quarti di finale.

Alessandro Del Piero

Chiudiamo questa speciale classifica con Alessandro Del Piero; l’ex leggenda bianconera ha vissuto due momenti completamente opposti con la maglia azzurra. Nella finale dell’Europeo del 2000, contro la Francia, sbagliò il gol che avrebbe potuto chiudere la partita.

Stessa situazione nella semifinale del Mondiale del 2006 quando segnò il due a zero contro la Germania; una rete che spedì l’Italia nella finale, poi vinta, con la Francia. L’ex capitano della Juventus ha anche segnato uno dei rigori che hanno portato la nazionale azzurra sul tetto del Mondo.