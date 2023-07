Stipendi dei giocatori dell’Inter, chi guadagna di più? Gli ingaggi

L’Inter è una delle squadre più forti del massimo campionato italiano con ingaggi importanti per i vari giocatori della rosa.

Nella scorsa stagione, i nerazzurri hanno faticato in campionato (ci si aspettava qualcosa di più considerando la qualità della rosa a disposizione di Inzaghi) mentre il cammino nelle coppe è stato perfetto con la vittoria in Coppa Italia, in Supercoppa e il raggiungimento della finale di Champions League.

Contro il City è mancato il giusto cinismo sotto porta ma la partita disputata dai ragazzi di Inzaghi è stata, senza dubbio, positiva. Per la prossima stagione l’obiettivo è, ovviamente, quello di competere per lo scudetto dalla prima all’ultima giornata, confermarsi nelle coppe nazionali e fare il meglio possibile per quanto concerne la Champions League. Tornare in finale sarà complicato ma i nerazzurri partono con ambizioni concrete.

Per raggiungere i vari obiettivi, l’Inter punterà (ovviamente) su Lautaro Martinez; il centravanti argentino è uno dei giocatori più importanti della rosa nerazzurra e il giocatore a cui si chiedono quei gol per trascinare la squadra a grandi traguardi.

Qual è il giocatore più pagato dell’Inter?

Abbiamo detto di come Lautaro Martinez sia il giocatore più importante dell’Inter; l’argentino è anche il più pagato con uno stipendio di sei milioni. Una cifra notevole ma viene ripagata dal centravanti sia a livello di prestazioni sia dal punto di vista dei gol.

Oltre ad essere un centravanti molto prolifico dal punto di vista realizzativo, Lautaro è anche un giocatore incredibilmente duttile dal punto di vista tattico potendo essere impiegato sia come seconda punta sia come attaccante principale. La squadra si appoggia molto sul classe 1997 vero e proprio punto di riferimento per la rosa nerazzurra.

Qual è il giocatore meno pagato dell’Inter?

Passiamo al meno pagato della rosa nerazzurra e, in questo caso, troviamo due giocatori con un guadagno di ottocento mila euro a stagione.

Stiamo parlando di Asllani e del nuovo arrivato Bisseck; in attesa di vedere l’impatto del nuovo difensore non possiamo non sottolineare come, in questa stagione, un giocatore come Asllani avrà sicuramente più spazio complice la cessione di Brozovic.

Nel 3-5-2 di Inzaghi è possibile immaginare il centrocampista come vice Calhanoglu e quindi pronto a prendere le redini della squadra in assenza dell’ex Milan. Ruolo importante per un giocatore dalle indubbie qualità.

Stipendi giocatori Inter, gli ingaggi

Andiamo, ora, a vedere gli ingaggi dei giocatori dell’Inter stando a quanto riportato da Calcio e Finanza; come detto Lautaro Martinez è il giocatore più pagato dall’Inter anche se, insieme al centravanti argentino, troviamo anche Marcus Thuram, neo acquisto dei nerazzurri.

Alessandro Bastoni 5.5 milioni

Stefan de Vrij 3.8 milioni

Yann Aurel Ludger Bisseck 800 mila euro

Francesco Acerbi 1.5 milioni

Federico Dimarco 1.6 milioni

Matteo Darmian 2 milioni

Kristjan Asllani 800 milia euro

Nicolò Barella 4.5 milioni

Hakan Calhanoglu 5 milioni

Davide Frattesi 2.8 milioni

Henrikh Mkhitaryan 3.8 milioni

Denzel Dumfries 2.5 milioni

Juan Cuadrado 2 milioni

Robin Gosens 2.5 milioni

Joaquin Correa 3.5 milioni

Lautaro Martinez 6 milioni

Marcus Thuram 6 milioni

Questi, dunque, gli ingaggi dei giocatori dell’Inter in attesa che Inzaghi possa avere i rinforzi tanto attesi; il tecnico, infatti, ha bisogno di due portieri, un centravanti e, forse, un altro centrocampista.