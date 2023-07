Serie A, non paga solo la Juventus: “Provvedimenti per altri club”

Intervento a gamba tesa del direttore: plusvalenze fittizie, penalizzazioni per altre società dopo quelle inflitte ai bianconeri

“Iter è grottesco, ma in sostanza le pene inflitte alla Juventus sono commisurate ai reati. Intercettazioni pesanti”. Lo ha scritto Fabio Ravezzani su Twitter all’indomani della decisione dell’UEFA di escludere i bianconeri dalle coppe europee – e quindi dalla Conference League – per una stagione.

Per le plusvalenze fittizie, i bianconeri erano già stati puniti dalla Procura federale con una penalizzazione di 10 punti, penalizzazione che sancì la perdita della Champions. La squadra di Allegri ha poi concluso la sua stagione al settimo posto, staccando appunto il pass per la Conference dalla quale è stata ufficialmente esclusa nel pomeriggio di ieri. La decisione dell’organismo presieduto da Ceferin era nell’aria da tempo.

Sempre nel suo tweet a proposito delle plusvalenze fittizie, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha detto di aspettarsi nuove penalizzazioni. Non ovviamente per la Juventus, bensì per gli altri club che in questi mesi sono stati oggetti di indagine: “Le hanno fatte in tanti. (…) Ci sono molte evidenze“.