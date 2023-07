Perde le staffe e scatena il caos: espulsione diretta per il bianconero

A pochi minuti dalla fine del primo tempo, la sua reazione ha innescato un vero e proprio parapiglia. Ecco cosa è successo

L’inizio della stagione è sempre più vicino per i club di Serie A, che dopo aver fatto il pieno di carico di lavoro stanno disputando le prime amichevoli per testare condizioni fisica e schemi provati in allenamento. Agonismo e scintille, però, non mancano neanche in queste prime sfide.

Ne sa qualcosa l’Udinese, impegnata quest’oggi nella sfida contro l‘Union Berlino. Quando mancavano due minuti al duplice fischio, l‘attaccante dei friulani Beto ha ricevuto un cartellino rosso diretto.

Il bomber portoghese, al centro di numerose indiscrezioni di mercato, ha letteralmente perso la testa e, dopo un fallo subito da Hollerbach, si è reso protagonista di uno scontro con il calciatore dell’Union Berlino. Tutto questo ha portato gli animi a surriscaldarsi, scatenando un vero e proprio parapiglia. Beto, ovviamente, è stato espulso direttamente dal direttore di gara, guadagnando anzitempo la via degli spogliatoi.

La gara è poi ripresa regolarmente, con la compagine tedesca che nella ripresa, sfruttando la superiorità numerica e una migliore condizione atletica, ha sbloccato il risultato grazie ad una zampata di Roussillon. Termina dunque con una sconfitta il ritiro austriaco dell’Udinese, apparsa nervosa e ancora imballata dai carichi di lavoro.