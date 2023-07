Klopp, la sua carriera da calciatore: squadre, ruolo e titoli vinti

Oggi popolare per carisma e personalità da vendere, Klopp è stato anche un calciatore con un doppio ruolo. Ecco cosa devi sapere su di lui.

Gli allenatori di calcio sono spesso ricordati per le vittorie, ma anche per il carattere e la personalità che dimostrano di avere in panchina e in tutte le varie occasioni pubbliche in cui sono chiamati ad intervenire. Basti pensare a nomi come Mourinho o Guardiola, ma anche all’italiano Capello. Oltre a questi vi è però anche Jurgen Klopp che, nel corso degli anni, si è fatto notare per uno stile e un carisma inconfondibili. Le sue uscite e battute spesso imprevedibili hanno infatti più volte spiazzato anche i più esperti giornalisti.

Ebbene, le squadre allenate da mister Klopp sono accomunate da un approccio tattico offensivo e alta intensità di gioco, come pure velocità, pressing e spinta all’immediato recupero del pallone. Tuttavia non ci sono soltanto i successi di allenatore e le buone se non ottime prestazioni delle squadre che ha allenato, poiché Jurgen Klopp è un altro degli infiniti esempi di ex calciatori che hanno scelto di continuare la loro carriera nel mondo del calcio, anche dopo la fine del percorso come atleti professionisti.

Ma quale è stato il ruolo occupato da Klopp nella sua carriera di giocatore? In quali club ha militato? E quali sono i trofei e titoli vinti da atleta, prima dei trionfi da tecnico? Ecco una scheda sintetica ed illustrativa per sapere tutti i dettagli più importanti sull’ex calciatore Jurgen Klopp.

In che ruolo ha giocato Klopp

Interessante notare subito che Jurgen Klopp svolse nella sua carriera due ruoli molto diversi tra loro. Non di rado per un calciatore la ‘metamorfosi’ arriva abbastanza presto in carriera, ma per Jurgen invece le cose sono andate molto diversamente.

Klopp nasce infatti attaccante, ma a metà degli anni ’90 – al termine di un progressivo suo arretramento della posizione in campo – diviene in sostanza difensore, e in particolare terzino destro del Magonza. Proprio così: dopo aver giocato come attaccante, viene spostato molto più indietro ed in un ruolo ben diverso. La stagione di riferimento è la 1995/1996.

Insomma Jurgen – arrivato al Magonza a 23 anni nel 1990 – dopo alcune avventure senza grande successo a Francoforte, si adattò al contesto con un ruolo che potremmo anche definire di ‘jolly’, ovvero attaccante, giocatore di fantasia e concretezza ma anche difensore all’occorrenza. Anzi negli anni la sua posizione – dicevamo – arretrò a poco a poco: Jurgen Klopp più che per i gol si faceva ormai notare per le letture del gioco e l’abilità nel posizionamento. Elementi che poi tra l’altro contribuirono a farne la fortuna di allenatore.

Per questo perché Klopp chiuse la carriera da terzino destro. E con merito.

In quali squadre ha giocato Klopp

Un primo dato balza all’occhio della carriera di calciatore di Jurgen Klopp, ovvero l’aver sempre giocato in squadre tedesche, ma mai nel livello più alto – ovvero la Bundesliga. Non è mai uscito dai confini nazionali, pur avendo giocato per circa 15 anni come professionista. Ciò a differenza della sua carriera di allenatore che prima lo ha visto raccogliere successi al Borussia Dortmund e poi ottenere la definitiva consacrazione come tecnico di alto livello al Liverpool.

Il percorso di Klopp calciatore cominciò nel 1972 nelle file dell’SV Glatten, in cui si trovò fino al 1983, anno in cui passò al TuS Ergenzingen e di seguito all’1. FC Pforzheim, squadre tedesche di fascia minore.

Gli anni che precedettero la maggiore età furono per Klopp un momento chiave, in cui militò nei settori giovanili di ben tre club diversi di Francoforte sul Meno, l’Eintracht Frankfurt II, il Viktoria Sindlingen e il Rot-Weiss Frankfurt. Il periodo di riferimento è il 1987/1990.

E proprio nel 1990 avviene un altro cambio di casacca, che questa volta lo porta al Magonza, club in cui milita fino al 2001 collezionando più di 320 presenze ed anche 52 gol. Qui Jurgen Klopp si fece notare dalla tifoseria, che lo elesse suo idolo a seguito di prestazioni convincenti e per un carattere che, già all’epoca, non passava inosservato.

Proprio il Magonza è la sua ultima squadra come calciatore professionista. Jurgen Klopp prima dei 35 anni, infatti, si ritira per iniziare subito dopo la carriera di allenatore sempre al Magonza. Un periodo in cui evidentemente l’ex calciatore imparò molto e in cui maturò le prime idee tattiche da applicare al suo gioco da allenatore. E infatti in seguito arrivarono successi importanti con il Borussia Dortmund e il Liverpool.

Quanti titoli ha vinto Klopp da calciatore

Non c’è molto da ricordare circa i titoli conseguiti da Jurgen nella sua carriera di calciatore. Per lui, come riporta il sito web Transfermarkt, soltanto la vittoria della coppa regionale di Baden e nient’altro. Ma come tanti altri ex calciatori prima di lui, e dopo di lui, Klopp seppe ottenere grandi vittorie da tecnico, grazie al carisma, alla passione per il calcio, all’atteggiamento energico e la sua schiettezza nei rapporti con i calciatori.

Ecco perché i successi vi furono comunque, seppur in panchina e non in giovanissima età. Non possiamo allora non menzionare almeno i trionfi in Bundesliga con il Borussia Dortmund, campionati 2010/2011 e 2011/2012. E per lui anche un successo nella Premier League, stagione 2019/2020 da mister del Liverpool e, in particolare, con questo club la vittoria della Champions League edizione 2018/2019.