Juventus senza Europa, cambia il mercato: Inter e Roma avvisate

La Juventus esclusa dalla Conference League vede cambiare il suo mercato in maniera sostanziale: nuovi obiettivi, sfida a Inter e Roma

Era una notizia attesa, quella giunta ieri sera a cambiare gli scenari per la stagione della Juventus. La Uefa ha deciso, in merito alle violazioni del Fair Play Finanziario del club bianconero emerse dall’inchiesta Prisma, di estromettere il club per un anno dalle coppe europee. Con una multa tra i 10 e i 20 milioni di euro, la cui entità esatta sarà condizionata dai prossimi bilanci.

Niente Conference League dunque per Allegri e soci, che dovranno concentrarsi solamente sul campionato e sulla Coppa Italia. Fondamentale a questo punto ambire ai massimi traguardi in patria, ma gli scenari si modificano anche in chiave di mercato, per la Vecchia Signora. Il primo effetto della decisione di Nyon sarà quello, da parte della dirigenza, di sfoltire il più possibile la rosa, rimanendo con 23-24 elementi. In vista dunque numerose cessioni, che potrebbero riguardare i giovani ma anche qualche big, per provare a monetizzare. E questo più o meno lo si sapeva già da prima. Ma cambiano anche le dinamiche del mercato in entrata, con Giuntoli che sarà chiamato a operare in maniera simile a quanto avveniva al Napoli.

Juventus, Lukaku e Kessie sempre nei desideri di Allegri ma Giuntoli prepara le alternative

Massimiliano Allegri vorrebbe sempre Lukaku e Kessie, per avere profili con cui provare a puntare non solo alla zona Champions ma anche a qualcosa di più. La sensazione è che però gli obiettivi saranno ridimensionati, cercando di andare su giocatori assai meno costosi.

Ecco perché tornano in auge i profili di Scamacca e Samardzic, rispettivamente per l’attacco e per il centrocampo. Per il bomber, si possono provare a ottenere condizioni di favore dal West Ham, il centrocampista tedesco ha magari un costo di cartellino non esattamente agevole (l’Udinese chiede oltre 20 milioni) ma nel suo caso si può risparmiare in maniera consistente sull’ingaggio. Roma e Inter, le formazioni più accreditate per i due, sono avvisate, in vista nuove schermaglie.