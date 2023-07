Italiano può esultare, nuovo colpo: “Proposta accettata”

Si avvicina sempre di più un colpo sudamericano per la Fiorentina. Mirino su Gino Infantino che dovrebbe vestirsi presto di viola: c’è un annuncio

La Fiorentina vuole proseguire la propria crescita dopo quanto di buono fatto vedere lo scorso anno. I viola di Vincenzo Italiano proveranno ad alzare l’asticella dopo la finalissima di Conference League persa contro gli inglesi del West Ham.

Colpi come Arthur e Parisi indicano già la voglia di mantenere standard alti per la Fiorentina che potrebbe accogliere presto anche un talento sudamericano come il giovane Gino Infantino. Una ulteriore conferma arriva direttamente da Gonzalo Belloso, presidente del Rosario Central, che di fatto sottolinea come l’argentino presto sarà un nuovo rinforzo viola.

Il patron sudamericano ha parlato così a ‘Cadena 3 Rosario’: “Cercavamo una possibilità per la sua crescita e abbiamo accettato la proposta della Fiorentina, sistemando qualche dettaglio. Stavamo trattando da 20 giorni, c’era il bisogno di vendere qualcuno ed è meglio che sia un giovane non del tutto titolare. Davanti ha un grande futuro, tant’è che ci siamo riservati una percentuale sulla futura rivendita, perché ci aspettiamo che esploda”.