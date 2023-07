Frattesi all’Inter: “Lo volevano in tanti, vendita importante”

Le parole di Carnevali, che torna sul trasferimento del centrocampista in nerazzurro

Uno dei colpi che hanno animato questa calda estate è sicuramente Davide Frattesi. Lo scorso 6 luglio è arrivata l’ufficialità del suo passaggio all’Inter: un affare da circa 33 milioni di euro più bonus, che ha permesso ai nerazzurri di rafforzare il centrocampo dopo la cessione di Marcelo Brozovic.

I nerazzurri, come è noto, hanno deciso di puntare sulla mezzala italiana, spostando definitivamente al centro, nel ruolo di playmaker, Hakan Calhanoglu. L’Inter aveva da tempo le idee chiare, e l’obiettivo Frattesi è andato in porto, nonostante la concorrenza fosse davvero agguerrita. In Serie A ci hanno pensato Milan e Juve, ma soprattutto la Roma, ma alle porte del Sassuolo hanno bussato diversi club inglesi, con offerte migliori. La volontà del centrocampista di restare in Italia, per vestire la maglia nerazzurra, però ha fatto la differenza.

Inter, Carnevali: “Festeggiamo una vendita importante”

Il trasferimento all’Inter di Frattesi ha chiaramente reso soddisfatti tutti, non solo il club milanese e il giocatore, ma anche il Sassuolo:

“Anche quest’anno festeggiamo una vendita importante – afferma Giovanni Carnevali, ad dei neroverdi, ai microfoni del programma di Rai 2 Calcio Totale – Una trattativa abbastanza lunga, con diverse società interessate a lui. Alla fine, abbiamo dato a lui la possibilità di approdare in un grande club mentre noi possiamo fare investimenti importanti portando avanti la politica dei giovani, soprattutto italiani”. Carnevali così si è ritrovato a trattare, ancora una volta, con l’ amico Beppe Marotta: “In affari non c’è amicizia che tenga”, afferma sorridendo.