Dove va in ritiro precampionato la Roma? Se sei un tifoso, vai a trovare i giallorossi

La Roma sta continuando la preparazione in vista di una stagione dove i ragazzi di Mourinho vogliono essere assoluti protagonisti.

Ripartire dalla finale di Europa League; trasformare la delusione della sconfitta (il Siviglia ha avuto la meglio ai calci di rigore) in carburante per vivere una stagione da assoluti protagonisti. Questo è l’obiettivo della Roma che si appresta ad iniziare il terzo anno con Mourinho alla guida.

Il tecnico portoghese, in questo terzo anno, vuole lottare per il quarto posto, arrivare in fondo in Coppa Italia e raggiungere la terza finale europea consecutiva dopo quelle d Tirana e di Budapest. Obiettivo non semplice ma la Roma, da quando è arrivato Mourinho, ha dimostrato di avere una mentalità europea decisamente importante.

In attesa dei rinforzi che spera di ricevere il prima possibile, Mourinho sta continuando la preparazione in vista della prossima stagione. La Roma vuole farsi trovare pronta per l’esordio in campionato previsto per il venti agosto quando Matic e compagni ospiteranno la Salernitana.

Portogallo ritiro precampionato

La Roma, come tutte le altre squadre, sta svolgendo la preparazione estiva in vista della prossima stagione. I giallorossi, dopo un periodo di meritato riposo, si sono ritrovati a Trigoria lo scorso otto luglio allenandosi, nella capitale, fino al ventitré luglio. Una prima fase di preparazione in cui mettere minuti nelle gambe e recuperare la miglior condizione fisica.

Terminata la prima fase di preparazione, la Roma ha deciso di volare in Portogallo per il terzo anno consecutivo; la località scelta è Albufeira. Per i giallorossi saranno giorni intensi tra allenamenti e amichevoli con l’obiettivo di raggiungere una condizione tale da poter affrontare, il venti agosto, la prima giornata di campionato.

Prima Trigoria, poi il Portogallo; il programma estivo dei giallorossi è ben preciso e Mourinho ha voglia di lavorare in vista della sua terza stagione nella capitale. Una stagione che, per il tecnico, inizierà dopo le prime due giornate; l’allenatore, infatti, dovrà scontare due giornate di squalifica e non potrà essere in panchina contro Salernitana e Verona.

Come raggiungere nome luogo

Abbiamo detto di come la Roma abbia scelto, ancora una volta, il Portogallo per la seconda e decisiva fase di preparazione estiva; i giallorossi avranno, al loro seguito, alcuni tifosi giallorossi e questo testimonia l’incredibile amore nei confronti di una squadra che, negli ultimi due anni, ha instaurato un rapporto con il proprio pubblico veramente incredibile.

I modi per raggiungere il Portogallo sono diversi; si va dall’aereo (da Roma ci vogliono tre ore mentre da Milano servono 2 ore e 45) al treno anche se, in questo caso, il percorso è molto più lungo dal momento che bisogna andare a Milano, prendere un treno per Marsiglia, andare a Barcellona, arrivare a Madrid e infine in Portogallo.