Pioli, la sua carriera da calciatore: squadre, ruolo e titoli vinti

Stefano Pioli, tecnico del Milan, da giocatore era un centrale difensivo che ha avuto una carriera importante.

Il Milan, nella scorsa stagione, ha avuto alti e bassi; in campionato, Leao e compagni sono usciti dalla corsa scudetto nel mese di febbraio dopo un periodo decisamene negativo. Meglio il percorso in Champions League con la squadra capace di arrivare fino in semifinale dove, però, l’Inter ha dominato il doppio confronto.

L’obiettivo, per la prossima stagione, è quello di competere (dalla prima all’ultima giornata) per lo scudetto, fare bene in Coppa Italia e non sfigurare in Champions League. Il percorso del Milan, dopo uno scudetto e una semifinale europea in due anni, deve continuare nel miglior modo possibile.

La società è molto attiva sul mercato e, nonostante la dolorosa cessione di Tonali, sono stati presi innesti importanti per permettere a Pioli di avere una rosa ancora più completa e in grado di levarsi importanti soddisfazioni.

In che ruolo ha giocato Pioli?

Stefano Pioli, nel corso della sua carriera, ha giocato come difensore centrale; dal punto di vista tattico era molto duttile e poteva essere impiegato in più ruoli della retroguardia anche se rendeva, nel migliore dei modi, come stopper.

Era un difensore dalle grandi doti tecniche e fisiche che, purtroppo per la sua carriera, ha avuto diversi problemi fisici (alcuni anche gravi come ai legamenti del ginocchio) che gli hanno impedito di imporsi a grandi livelli con maggiore continuità.

In che squadre ha giocato Pioli?

Andiamo, ora, a parlare delle squadre in cui ha sviluppato la sua carriera Stefano Pioli; dal punto di vista calcistico ha iniziato con la maglia del Parma, club della sua città. In Emilia realizza una delle sue sei reti. Il salto di qualità arriva nel 1984 quando si trasferisce alla Juventus; con la maglia dei bianconeri gioca con discreta continuità riuscendo anche a levarsi diverse soddisfazioni.

Una volta chiusa l’esperienza con la Juventus, Pioli si trasferisce prima al Verona e poi alla Fiorentina; l’avventura, in maglia viola, lo vede vincere un campionato di Serie B e perdere la finale della Coppa Uefa proprio contro i bianconeri.

Le successive esperienze di Pioli non sono poi state così fortunate: Padova, quando la squadra retrocede in B, Pistoiese, Fiorenzuola e Colorno. Una carriera iniziata con le migliori premesse ma che non ha avuto lo sviluppo sperato per un difensore dalle grandi potenzialità e in grado, in ogni caso, di levarsi non poche soddisfazioni.

Quanti titoli ha vinto Pioli da giocatore?

Passiamo, ora, al discorso legato ai titoli; Pioli, da giocatore, è riuscito a conquistare diversi trofei alcuni anche molto importanti. Con la maglia del Colorno ha vinto una Coppa Italia d’Eccellenza Emilia Romagna.

L’attuale tecnico del Milan è riuscito ad alzare anche un Campionato italiano di Serie C con il Parma nel 1983/84 e un Campionato di Serie B con la Fiorentina nel 1993/1994. A livello di trofei, Pioli le maggiori soddisfazioni le ha ottenute quando vestiva la maglia della Juventus; in maglia bianconera, infatti, ha alzato uno scudetto, una Champions League, una Supercoppa Uefa e una Coppa Intercontinentale. Trofei decisamente importanti e che hanno arricchito, e non poco, la sua bacheca.