“Ora non ci sono più scuse”: dopo la sentenza Uefa, messaggio chiaro ad Allegri

Juventus fuori dalle coppe ma per i tifosi bianconeri c’è da esultare con un chiaro avvertimento ad Allegri: “Ora è obbligatorio”

La Uefa ha emesso la sua sentenza: Juventus fuori dalle coppe con ammenda da 20 milioni (10 con condizionale). Il club bianconero in un comunicato stampa ha annunciato la rinuncia al ricorso, specificando come questo però non debba essere interpretato come un’ammissione di responsabilità.

Capitolo chiuso quindi ed è proprio quello che voleva la società che ora vuole concentrarsi esclusivamente sul campo. Una scelta che sembra avere il benestare anche dei tifosi juventini che sui social hanno commentato quasi con ‘gioia’ l’esclusione dalla Conference League.

La convinzione generale, infatti, è che la competizione internazionale potesse rappresentare più una complicazione che altro. Così la reazione è stata positiva, anche se è arrivato anche chiaro un messaggio ad Allegri.

Juventus fuori dalle coppe, i tifosi chiedono lo scudetto ad Allegri

Se la Juventus fuori dalla Conference League è un vantaggio per i tifosi bianconeri, c’è anche il risvolto della medaglia: ora Allegri è obbligato a vincere il campionato.

È questo ciò che dicono alcuni sostenitori juventini sui social, mentre sono molto di più quelli che sottolineano come la Conference avrebbe rappresentato soltanto un ostacolo ad una stagione positiva.

Una stagione che ora avrà soltanto un obiettivo da centrare: il campionato. Ecco allora che torna chi scrive in maniera chiara: “Niente alibi a cui attaccarsi. Adesso c’è da vincere in campionato e basta, e da subito”. Un parere, come detto, condiviso da diversi tifosi come quello che scrive: “Avendo una sola partita a settimana, è obbligatorio lottare per lo scudetto”.

Ecco alcuni tweet:

#Juventus bene, dopo questa decisione dell'#UEFA ci siamo tolti la scimmia dalle spalle, ora non ci sono più scuse alcune, niente alibi niente di niente a cui attaccarsi. Adesso c'è da vincere in campionato e basta, e da subito! Non vedo l'ora. — IAN L'URAGANO® (@DIABOLIK_7) July 28, 2023

È un sollievo non partecipare a quella cosa inutile.#Juventus #ConferenceLeague — domenico terranova (@nicoterranova) July 28, 2023

E pure la #uefa vi ha fatto un piacere #maledetti #Juventus — Vincenzo ex Conte (Z🇷🇺) (@Gugulo_976) July 28, 2023

Godo da juventino meno partite che sarebbero state sprecate per una competizione che nn vale niente , per quest’anno possiamo concentrarci solo sul campionato #Juventus — Kousai (@Kusi_wrld) July 28, 2023

Senza una competizione europea la Juve dovrebbe essere ben riposata per tutta la stagione e dare il massimo per lo scudetto. Vincere la Serie A sarebbe la migliore rivincita. #Juventus #ForzaJuve — J.R. (@JRTheSavage) July 28, 2023

