Juventus, via dopo una partita: Giuntoli lo scambia in Premier

Possibile affare a sorpresa in casa Juventus, ipotesi di ‘scambio’ in Premier League. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Si fa sempre più caldo l’asse tra Juventus e Premier League. Il club bianconero ha nel mirino Romelu Lukaku, tratta la cessione di Zakaria al West Ham, ma non solo.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, il nome nuovo è quello di Remo Freuler. Sarebbe questa l’ultima idea di Giuntoli per la mediana: l’ex Atalanta è pronto a tornare in Italia dopo la stagione al Nottingham Forest, che lo ha prelevato nel 2022 per 10 milioni di euro. Il suo valore è ulteriormente sceso, la dirigenza inglese ha così aperto al prestito con diritto di riscatto. La Juve, dal canto suo, ha già preso informazioni e valuta l’occasione. Freuler è sempre stato stimato da Allegri, anche Giuntoli lo ha cercato più volte per il suo Napoli.

Calciomercato Juventus, spunta l’ex Atalanta Freuler: il Nottingham Forest punta Cambiaso

Da Freuler a Cambiaso. Il Forest sarebbe invece sulle tracce del laterale di proprietà dei bianconeri rientrato dopo l’esperienza al Bologna.

Dopo la partenza di Renan Lodi, il club inglese è a caccia di un terzino sinistro. Tra i nomi seguiti c’è anche quello di Cambiaso, schierato titolare questa notte nella prima amichevole contro il Milan. Di fronte ad un’offerta importante (circa 20-25 milioni), il laterale potrebbe essere ceduto per fare cassa.