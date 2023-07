Juventus esclusa dalla Conference: “Che falsa”

E’ ufficiale l’esclusione della Juventus dalla prossima Conference League con i bianconeri impegnati solamente in campionato

La Juventus, nella passata stagione, è arrivata settima al termine di un campionato a dir poco negativo tra prestazioni non all’altezza e una penalizzazione che, inevitabilmente, ha influito sul cammino dei bianconeri in Serie A. Il piazzamento finale significava Conference League, una competizione (vinta dal West Ham l’anno scorso) che avrebbe visto gli uomini di Allegri partire con i favori del pronostico.

Da una parte la possibilità di vincere una competizione europea, dall’altra il fatto di dover giocare di giovedì, con trasferte molto lungo e la dispersione di energie da tenersi per il campionato; l’obiettivo principale della Juve, per il prossimo anno, è quello di tornare a dominare la Serie A. Ecco perché, da questo punto di vista, la notizia dell’esclusione dalla prossima Conference League non è considerata del tutto negativa. I bianconeri non giocheranno, dunque, saranno impegnati solamente in campionato.

L’esclusione dalla terza competizione europea per club certifica come la prossima sarà la stagione della ripartenza per la Juventus; i bianconeri devono iniziare a costruire un nuovo ciclo vincente da quel campionato che, negli ultimi tre anni, ha visto trionfare Inter, Milan e Napoli.

Juventus esclusa dalla Conference League: il parere dei tifosi

Come si poteva tranquillamente immaginare, la notizia dell’ufficialità della Juventus esclusa dalla Conference ha portato l’inevitabile reazione da parte dei tifosi bianconeri che si sono scatenati sui social esponendo il proprio parere.

Andiamo a vedere una carrellata di commenti social che danno una precisa fotografia del pensiero juventino su questa vicenda.

L’esclusione della Juve dalla conference mi sembra un po’ come quando un tuo amico non ti invita al suo matrimonio a ferragosto.. penso che siano due gioie paragonabili.#juve #juventus #conference #ceferin #uefa — PeppeR (@peppe_r12) July 28, 2023

Io la Conference League l’avrei voluta giocare e possibilmente vincerla. Ho visto Del Piero e Zidane giocare in Intertoto, non vedo il perché debba essere felice di non vedere questa #Juventus in quella coppa. — Chec ⚪️⚫️ (@ccchec) July 28, 2023

Juve punita con l’esclusione dalla Conference League ?

Più che una punizione è una LIBERAZIONE !!!!

🤍🖤#juventus #UEFA #ConferenceLeague #juve — Vito Di Paola (@ViDiPaola) July 28, 2023

Considerato l’astio di Ceferin contro la #Juventus , e la montatura mediatica conseguente , l’ UEFA ci ha inflitto il minimo sindacale. Se la Società saprà muoversi intelligentemente , ritorneremo ben presto più forti di pria . 😊#FinoAllaFine — giancarlo (@gianrollandi) July 28, 2023

Pensiero, dunque, più o meno unanime; non manca il commento di chi ironizza sul fatto che la Juventus non potrà perdere un’altra finale. Esiste, però, anche chi avrebbe voluto vedere la Juve giocare e, magari, vincere la Conference League considerando, come detto, i favori del pronostico per i ragazzi di Allegri.