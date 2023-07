Inter ‘scippata’, l’ultimo colpo del Milan è già deciso

Club rossonero scatenato in questa sessione dopo aver definito la cessione di Tonali al Newcastle

Dopo aver faticosamente smaltito una cessione dolorosa per i propri tifosi, il Milan – grazie ad un mercato in entrata scoppiettante – è riuscito sino a questo momento a far diventare quello legato a Sandro Tonali solamente un lontano ricordo, operando un vero e proprio restyling alla propria rosa.

Dopo aver accolto ufficialmente anche Samuel Chukwueze come nuova freccia per la corsia di destra, il club rossonero si appresta a definire anche il trasferimento di Yunus Musah dal Valencia per aggiungere muscoli e corsa in mezzo al campo. Insomma, un organico quasi interamente rivoluzionato dal centrocampo in avanti, con calciatori di spessore internazionale che cercheranno di far dimenticare ai tifosi una passata stagione poco fortunata sotto il profilo dei risultati.

Tanto lavoro soprattutto per Stefano Pioli che avrà il compito di far inserire nel minor tempo possibile i nuovi arrivati all’interno degli schemi rossoneri. Un mercato, quello del Milan, che dovrebbe comunque riservare da qui alle prossime settimane ancora qualche sorpresa. Come già accennato, infatti, sembra ben avviato l’affare che porta allo statunitense Musah, centrocampista che in passato era stato obiettivo anche dell’Inter. E proprio tra i calciatori nella lista dei desideri nerazzurri, secondo i tifosi, potrebbe arrivare un altro colpo.

Calciomercato Milan, deciso lo ‘scippo’ per Samardzic

Nel sondaggio lanciato sui canali social di Calciomercato.it abbiamo chiesto ai nostri utenti con quale ultimo colpo il Milan dovrebbe chiudere una sessione sin qui superlativa.

Il più votato su Twitter è stato Lazar Samardzic, centrocampista che in passato è stato seguito con grande interesse dal Milan, ma che oggi sembra essere più vicino all’Inter. Il tedesco dell’Udinese ha raccolto il 41,8% delle preferenze, davanti a Gianluca Scamacca del West Ham con il 29,1%. Terzo posto con il 16,4% per Carlos Augusto, terzino sinistro nei radar sia dei nerazzurri che della Juventus. Solo il 12,7%, infine, per Timothy Castagne, ex Atalanta che i bianconeri vorrebbero riportare in Italia per rinforzare ulteriormente le corsie laterali della formazione di Allegri.