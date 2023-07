Accordo da 70 milioni a un passo: Vlahovic ‘avvisato’, nuovo colpo di scena

Dall’Inghilterra trapelano importanti novità in merito alla possibile definizione della trattativa. L’effetto domino coinvolge anche Vlahovic: i dettagli

Da tempo sospirato, il valzer delle punte potrebbe surriscaldare le prossime ore di una sessione di calciomercato ancora in fieri. Dal Paris Saint Germain al Manchester United, passando per Inter, Juventus e Bayern Monaco: sono ancora tanti i top club che per causa di forza maggiore sono alla ricerca di un nuovo bomber, per esigenze tecnico o per volontà dei rispettivi allenatori.

Ne sa qualcosa la Juventus, che di fatto ha in pugno Romelu Lukaku, con il quale già da tempo ha trovato un accordo di massima. I bianconeri, però, non possono affondare il colpo fino a quando non avranno completato la cessione di Dusan Vlahovic. Per il serbo, però, al di là di sondaggi esplorativi non sono arrivate offerte concrete. Il Psg e il Bayern Monaco, che in tempi non sospetti avevano studiato l’eventuale fattibilità dell’operazione, stanno valutando anche altri profili. Harry Kane, ad esempio, è un nome gettonassimo, conteso sia dai parigini che dai bavaresi. I neo campioni di Francia, inoltre, avevano riallacciato i contatti anche per Hojlund; in realtà il bomber dell’Atalanta, come confermato dall’Inghilterra, è sempre più vicino a vestire la maglia del Manchester United.

Hojlund al Manchester United: ecco come cambia il futuro di Vlahovic

Secondo quanto riferito da SkySportsUk, infatti, il Manchester United e l’Atalanta sarebbero sempre più vicini a trovare l’accordo definitivo per il trasferimento di Hojlund all’ombra dell’Old Trafford. I ‘Red Devils’, che non erano intenzionati a sforare il muro dei 60 milioni di sterline più bonus, potrebbero venire incontro alle richieste dell’Atalanta, che per cedere il suo gioiello chiede non meno di 70 milioni più bonus.

Una soluzione di compromesso potrebbe essere trovata a metà strada; a quel punto, Hojlund vestirebbe la maglia del Manchester United per una cifra complessiva superiore ai 70 milioni di euro. A quel punto il Psg per forza di cose sarebbe obbligato a ripiegare su un altro obiettivo; e non è da escludere un prepotente ritorno di fiamma proprio per Dusan Vlahovic. Staremo a vedere cosa succederà.