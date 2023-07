“Vattene”: bocciato dopo 45 minuti con l’Inter

Sono bastati 45 minuti in amichevole per riportare a galla le ruggini della scorsa stagione: bocciatura pesante in casa Inter

I nerazzurri sono impegnati nell’amichevole contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic nel corso della tournée in Giappone. Alla compagine di Simone Inzaghi sono bastati 45 minuti per far emergere alcuni problemi avuti nella scorsa stagione.

In primis la solidità difensiva, con un gol concesso in maniera ingenua per una lettura sbagliata da parte del neo-acquisto Bisseck. Il peggiore del primo tempo, però, è senza ombra di dubbio Joaquin Correa. L’argentino è apparso svogliato e impreciso nei primi 45′, sprecando diverse occasioni con enorme sufficienza. Sui social i tifosi nerazzurri si sono scagliati contro Correa, non perdonandogli nemmeno la prima uscita stagionale. Di seguito ecco alcuni dei (molti) tweet al riguardo:

Correa ma quando cambi squadra?? Dai bello sei inutile.. #AlNassrInter — GrigoreRoberto (@GrigoreRoberto) July 27, 2023

I nostri attaccanti sono cecchini al contrario 🥲 #AlNassrInter — Lady_Stimia 🍷 (@Queen_Mary_Na) July 27, 2023

L’unica mossa certa per migliorare l’attacco dell’Inter è la cessione di Correa#AlNassrInter — Andrea Cioffi (@AndreBenKioff) July 27, 2023

Se prendessimo il tipo che ci ha fatto gol e lo mettessimo al posto di Correa sarebbe già un upgrade #AlNassrInter — Denis De La Fère♎️ (@Denis_De_La_Fer) July 27, 2023