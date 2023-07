L’Inter perde il centrocampista: UFFICIALE, niente sfida a Cristiano Ronaldo

I nerazzurri devono fare i conti con uno stop in mediana. Il giocatore non ci sarà contro l’Al Nassr in Giappone

Prima uscita stagionale per l’Inter di Simone Inzaghi in terra giapponese. I nerazzurri, impegnati allo ‘Yanmar Stadium Nagai’, contro l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic, sono pronti a scendere in campo con un paio di volti nuovi come Bisseck, che giocherà da braccetto di destra, e Frattesi, che farà la mezzala, completando il reparto di centrocampo formato da Calhanoglu e Barella.

Resta fuori dagli undici titolare, invece, Henrikh Mkhitaryan. L’ex giocatore della Roma non sarà nemmeno in panchina in via precauzionale, a causa di una lombalgia da sovraccarico. A riferirlo è l’Inter attraverso i propri canali ufficiali.

INTER (3-5-2): Stankovic; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Gosens; Correa, Lautaro. Allenatore: S.Inzaghi