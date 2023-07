L’Al-Nassr ferma l’Inter sul pari, primo sigillo per Frattesi

La formazione nerazzurra stoppata sul pareggio nella prima amichevole andata in scena in Giappone

Si è chiusa sul risultato di 1-1 la prima uscita dell’Inter delle due previste nella tournée asiatica. La squadra di Simone Inzaghi, comprensibilmente indietro di condizione rispetto all’Al-Nassr, non è riuscita a portare a casa l’incontro sebbene le tante opportunità create specialmente nella ripresa.

Match subito in salita per i nerazzurri nella gara contro Cristiano Ronaldo e l’ex di giornata Marcelo Brozovic. A sbloccare l’incontro al 23′ su palla scodellata in mezzo all’area di rigore da Talisca, il sinistro al volo di Ghareeb, perso in marcatura dalla retroguardia interista. Reazione dell’Inter affidata ai suoi due attaccanti titolari, Lautaro e Correa, poco incisivi però quest’oggi sottoporta. A riacciuffare il match ad 1′ dall’intervallo ci ha quindi pensato Frattesi, abile in girata aerea a piazzare all’angolino il traversone dalla destra di Dumfries su uno dei suoi soliti inserimenti.

Tanti cambi sia da una parte che dall’altra nel corso della ripresa, con l’Inter in netto dominio grazie alla maggiore qualità della panchina rispetto a quella della formazione saudita. Nulla da fare però per gli uomini di Simone Inzaghi, da una parte sfortunati e dall’altra davvero poco precisi ad approfittare delle numerose palle gol prodotte nella seconda frazione di gioco.