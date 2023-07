La Juventus ne perde un altro: torna subito in Italia

Guai per la Juventus nella tournée americana: infortunio e rientro immediato in Italia per proseguire le cure

Non ci sarà contro il Milan e salterà anche la sfida al Real Madrid. Tra Pogba non ancora tornato, Vlahovic da gestire e questo nuovo problema fisico, non si può dire certo che la stagione della Juventus sia iniziata con il piede giusto.

Dagli Stati Uniti è arrivata la notizia dell’infortunio di Nicolò Rovella. Il centrocampista rientrato dopo il prestito al Monza, è alle prese con un fastidio di natura muscolare e lo staff medico bianconero ha preferito evitare ulteriori guai e rispedirlo in Italia. Così il calciatore domani partirà destinazione Torino, dove alla Continassa proseguirà il recupero.

Juventus, infortunio per Rovella: le condizioni

Allegri perde quindi un altro calciatore dopo essere stato costretto a far rimanere a Torino, sempre per problemi fisici, anche Rabiot e Fagioli.

Questa notte contro il Milan, non ci saranno neanche Paul Pogba e Dusan Vlahovic, due big che sperano di ritrovare la forma migliore in vista dell’inizio del campionato.

Intanto Allegri fa i conti con il problema fisico avuto da Rovella, uno dei giovani che il tecnico livornese vuole vedere da vicino in questo pre-campionato per capire se può dare già un importante contributo alla causa bianconera.