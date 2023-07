Inter bianconera, doppio regalo a Inzaghi con gli esuberi

Doppio regalo a Simone Inzaghi: l’Inter si muove sul mercato e guarda in casa bianconera

Prima la porta, poi il resto. Con Onana ceduto al Manchester United e Handanovic svincolato, l’Inter deve necessariamente acquistare due nuovi portieri. L’estremo difensore rappresenta la priorità per il club nerazzurro, che però guarda anche altri reparti.

Dalla difesa all’attacco, passando per la mediana. Giusto aspettarsi colpi in ogni reparto. Questo almeno ciò che si augura Simone Inzaghi. E dopo Frattesi e Cuadrado, l’Inter potrebbe continuare a pescare in Italia. Gli occhi della dirigenza sono orientati in particolare verso Udine: piacciono in particolare due giocatori. Si tratta di Beto e Samardzic.

Inter, doppio colpo da Udine: Beto e Samardzic

Il club nerazzurro, sottolinea ‘Inter Live‘ starebbe valutando il doppio innesto. Un affare superiore ai 40 milioni di euro, ma l’Inter potrebbe tentare di abbassare le pretese dei friulani grazie all’inserimento di alcune contropartite.

Samardzic è un nome che piace da tempo, mentre per l’attacco il favorito resta Balogun. Le pretese dell’Arsenal sono però alte. Piace anche Morata, ma pure in questa circostanza non sembra facile convincere l’Atletico Madrid. Ecco perché Beto potrebbe rappresentare una valida alternativa. E l’Inter avrebbe anche le carte giuste per provare a convincere l’Udinese ad abbassare le proprie pretese economiche.

La stessa testata giornalistica dedicata al mondo nerazzurro sottolinea come ci siano stati recentemente contatti tra i due club e i bianconeri avrebbero chiesto Fabbian, che lo scorso anno ha fatto benissimo alla Reggina in Serie B. L’Inter, però, preferirebbe mettere sul piatto altro nomi. Per esempio Stefano Sensi. Oppure Sebastiano Esposito. Il centrocampista, la scorsa stagione al Monza, ha però uno stipendio molto alto, mentre il giovane attaccante è un profilo gradito a Sottil. Pensare dunque ad un doppio colpo con una proposta superiore ai 40 milioni di euro sembra al momento utopistico. L’affare potrebbe dunque essere fattibile solo con l’inserimento di contropartite tecniche. La pista resta comunque percorribile, bisognerà valutare attentamente quanto sarà il budget a disposizione dei nerazzurri che dovranno anzitutto concentrarsi sull’acquisto di un nuovo estremo difensore.